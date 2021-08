Pausini, Mannoia, Nannini & Co. con Pangea per le donne afghane

Pangea Onlus con l'aiuto delle più note cantanti italiane sta preparando il concertone per il prossimo 11 giugno 2022 in sostegno alle donne afghane

Si prepara il concerto, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa, per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere: sabato 11 Giugno 2022 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), con la capienza di 103.000 spettatori. Con il progetto “Emergenza Afghanistan” Pangea vuole continuare a lavorare per le donne e i loro bambini.

Parteciperanno al progetto cantanti del calibro di Laura Pausini , Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Emma, Giorgia per aiutare le donne afghane che in questi anni hanno lavorato con coraggio per aiutare altre donne, oggi più che mai in pericolo. Alcune di loro sono nell’aeroporto di Kabul in attesa di imbarcarsi altre sono già partite. Quelle che devono ancora arrivare in Italia sono al momento 240 inclusi i loro familiari.

Una, nessuna,centomila

Pangea Onlus da tempo ha dato vita al progetto “Una. nessuna. centomila” in aiuto alle donne vittime di violenza al quale collabora anche Luca Tommassini, regista e coreografo internazionale e storico sostenitore di Pangea.

Una. nessuna. centomila. con l’allestimento di concerti e spettacoli vuole raccogliere fondi per aiutare le vittime finanziando i centri e alle organizzazioni che sostengono le donne in difficoltà. Soldi raccolti e distribuiti in modo trasparente, erogati a strutture in grado di fornire un aiuto stabile e costante alle donne e garantire la continuità nel tempo delle attività realizzate