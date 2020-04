Prezioso pubblica un nuovo strepitoso mash-up: “Dua Lipa & Friends”

Il famoso dj e produttore discografico Prezioso, nonostante sia costretto come tutti gli italiani a rimanere a casa a causa del lockdown, non sta con le mani in mano e grazie alla grande creatività è riuscito a dar vita ad un altro eccezionale mash-up dei suoi, dal titolo “Dua Lipa & Friends“.

Filo conduttore del Disco Prezioso è una delle ultime hit della cantautrice britannica, di origini kosovare, Dua Lipa dal titolo ‘Physical‘. Ad alternarsi col pezzo in questione alcuni brani che hanno fatto la storia della musica dance e non solo tra i quali ‘Body Work’ degli Hot Streak, ‘Save the World’ degli Swedish House Mafia, ‘Rise Up‘ di Yves Larock, ‘Destination Calabria‘ di Alex Gaudino, ‘Dragostea Din Tei’ di O-Zone e ‘I need a miracle’ di Fragma vs Coco.

Carlo Saccomando