Prima colazione dolce o salata?

Cinque milioni e mezzo di italiani fanno colazione al bar tutti i giorni, un’abitudine che ha costi ben diversi tra le varie città ed è cambiata dopo il lockdown. Questione di abitudine, per noi italiani il caffè ed il cornetto sono da sempre una dolce abitudine ma negli ultimi anni anche i bar si sono attrezzati per accontentare chi invece sta cambiando il proprio modo di iniziare la giornata.

Questione di fretta

Il caffè al banco ed un croissant accontentano i più affrettati. Se non hanno il tempo di gustarsi il caffè al tavolino, figuriamoci proporre una colazione continentale. Il tempo a disposizione è sempre poco: 10 minuti giusto un caffè al volo ed un cornetto.

Ma guardiamo cosa richiede il nostro corpo: in realtà la prima colazione dovrebbe essere il pasto più importante della giornata, le calorie totali della giornata dovrebbero portarla ad avere il 20% delle calorie totali. Questo assicurerebbe un’ottima dieta, anche se si decidesse per una dieta ipocalorica.

Al contrario di quello che si pensa 9 italiani su 10 fa colazione al mattino, magari velocemente ma non digiuna. Da un po’ di tempo, complici le abitudini di altri paesi che da sempre prediligono il primo pasto salato, anche in Italia la tendenza sta cambiando e sono in molti ad abbandonare la colazione dolce.

Colazione dolce (Pexels)

Meglio dolce o salata?

Il 65% degli italiani predilige la colazione dolce ma solo per tradizione o abitudine. Se in famiglia è stato sempre preparato il caffè con latte e pane burro e marmellata, i cereali e niente più va da sè che un cambiamento verso il salato non possa essere repentino. Si predilige il dolce anche perchè poi ci sembra di star meglio; sappiamo bene che aiuta a diminuire i livelli di stress. Ma andiamo a vedere cosa sarebbe più sano fare.

Cosa dice la scienza

Tutto parte dell’osservazione di un campione di pazienti diabetici, chiedendo loro di consumare 35 grammi di proteine per colazione: uno studio condotto dall’Università del Missouri ha concluso che ad un successivo controllo insulinico il risultato fosse soddisfacente. Migliorato il picco glicemico e ridotto il senso di fame tra un pasto e l’altro, un ottimo risultato che si traduce in minor appetito per l’intera giornata. Provare per credere.

Perfetto quindi per tutti, al fine di ottenere una maggior energia. Vale sempre la regola di non eccedere, nemmeno con le proteine, quindi se ne mangio già durante la prima colazione ovvio che il pranzo ne dovrà avere di meno.

Per passare da una colazione dolce ad una salata non è così semplice. Difficile cambiare le proprie abitudini e poi lo zucchero ha un potere straordinario: quello raffinato su tutti crea dipendenza perché con il suo consumo si arriva ad un picco glicemico che ripropone quel senso di fame. Basta non demordere e dopo qualche settimana il vostro corpo ne sarà entusiasta. Per gli zuccheri ricordiamo che quelli semplici saranno più facili da smaltire con attività fisica o intellettuale.

Colazione salata e dolce (Unsplash)

La colazione salata perfetta

Sono veramente tanti gli ingredienti che si possono elencare per una prima colazione salata gustosa e rigenerante. Certamente da togliere salsicce, bacon ed uova fritte se si vuole porre l’accento sulla giusta nutrizione. Una tantum va benissimo ma d’abitudine no perché troppo ricchi di grassi saturi e sale, quindi dannosi per la salute se mangiati tutti i giorni.

Se si decide di consumare ogni mattina una colazione salata sarebbe da alternare i vari alimenti come si fa con il pranzo o la cena: si spazia dalle uova sode o alla coque, ogni tipologia di frittata, le uova all’acqua, pane integrale o focaccia, pollo, torte salate con verdure o erbe, pomodori, pancakes salati e frutta secca di qualsiasi tipo.

Anche la maionese fatta in casa può essere un’ottimo arricchimento, basta sia preparata con ingredienti sani come ad esempio uova fresche, limone ed olio extravergine di oliva: buonissima ma da non utilizzare in quantità esagerata. Poi sul Web troverete un’infinità di nuove idee per arricchire la vostra colazione salata e per impratichirvi potreste iniziare la domenica, per avere maggior tempo; in realtà con un minimo di organizzazione potreste prepararvi la sera prima cosa desiderate mangiare per la vostra colazione ed il gioco è fatto.

Nulla toglie di includere, se vi va bene, yogurt o latte fresco, anche se per molti non sono da prendere in considerazione. Potreste introdurre il latte di soia o un latte alternativo che vi piaccia. Così avrete sempre un menù mattutino invitante, veloce da preparare e con parecchi vantaggi per la vostra salute: più energia, miglior forma fisica ed una linea ritrovata.