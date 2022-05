Primo Maggio per lavoro e pace: eventi ad Assisi, Palermo e concerto a Roma

Il Primo Maggio è la festa del lavoro, ma soprattutto dei lavoratori. Per celebrare l’appuntamento oggi le principali sigle sindacali si ritrovano ad Assisi, città simbolo della fratellanza.

Per sottolineare l’importanza della ricorrenza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto “Dobbiamo azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi. La sicurezza del lavoro riguarda il valore che attribuiamo alla vita e non ci debbono mai più essere tragedie come quella del giovane Lorenzo”.

A proposito di tragedie sul lavoro: sono 189 le morti bianche avvenute in Italia da gennaio 2022.

Oggi primo maggio la festa del lavoro viene celebrata in Italia e in diversi paesi del mondo per ricordare le battaglie di uomini e donne rivolte alla conquista dei diritti economici e sociali. Primo fra tutti quello dell’orario limitato stabilito delle 8 ore al giorno che in Italia esiste il 1920.

Quest’anno le organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL hanno scelto un tema simbolico e di drammatica attualità come la guerra in Ucraina, accompagnato a quello della sicurezza sul lavoro.

Oltre alla manifestazione di Assisi, vi sono cortei e manifestazioni a Palermo, dove viene ricordato il 75esimo anniversario della strage di Portella della Ginestra.

A Roma è in programma il tradizionale concertone in piazza San Giovanni in Laterano, al quale sono attese oltre 300.000 persone.