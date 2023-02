Tragedia all’Università Iulm di Milano: ragazza di 20 anni trovata morta

Il cadavere della giovane è stato ritrovato in un bagno poco prima delle 7 di questa mattina da un custode

Questa mattina una ragazza sudamericana di 20 anni è stata trovata senza vita all’interno dell’Università Iulm di Milano. A fare la drammatica scoperta un custode che intorno alle 6.45 di questa mattina stava effettuando il giro di aperture delle strutture universitarie.

Sul posto, in via Carlo Bo, sede dello Iulm, si trovano il 118, per la constatazione di decesso, Radiomobile, Rilievi e il Reparto investigativo dei Carabinieri. I rilievi sono affidati ai militari della stazione Barona e della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo.

La 20enne, residente nel capoluogo lombardo, ha lasciato un biglietto in cui manifestava l’intenzione di suicidarsi. Lo scritto è stato trovato sul posto e acquisito dai carabinieri.

Si indaga per capire le cause del decesso

Secondo le prime sommarie informazioni il corpo senza vita della ragazza, che non presenterebbe evidenti segni di violenza, sarebbe stato trovato all’interno di un bagno situato nei pressi di alcune aule. La ragazza addosso non aveva alcun documento d’identità.

Il cadavere è stato trovato con una sciarpa attorno al collo con l’altro capo appeso a una porta, in una sorta di impiccagione. Al momento però non si hanno particolari sulla scena del crimine e quindi non è chiaro se la dinamica sia quella legata ad un suicidio o ad uno strangolamento.

