Ravenna, cocaina al posto della medicina: bimba di 5 anni intossicata

A Ravenna una bambina di 5 anni ha rischiato la vita a causa di un grave errore del padre: l’uomo al posto di somministrargli un diuretico da sciogliere in acqua ha messo nel bicchiere della cocaina che le ha provocato un grave malore. L’episodio è accaduto la sera della vigilia di Natale nell’abitazione in cui la bimba vive con i genitori.

Disperato il padre ha chiamato immediatamente gli operatori del 118, che hanno trasportato la piccola prima al Pronto soccorso Santa Marie delle Croci di Ravenna e in seguito all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per essere ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Fortunatamente ora non è più in pericolo di vita, ma viene costantemente monitorata per valutarne le condizioni di salute generali.

Aperto un fascicolo per lesioni colpose

La polizia, intervenuta in Pronto soccorso dopo la puntuale segnalazione del personale sanitario, sta raccogliendo informazioni anche attraverso la Squadra mobile. Da un primo sopralluogo nell’abitazione eseguito con la Scientifica, sono emerse tracce di cocaina a riscontro della ricostruzione dei fatti fin qui eseguita. Il pm Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi. È molto probabile che a breve venga inviata una comunicazione dell’accaduto al Tribunale dei Minori di Bologna per eventuali ulteriori valutazioni di natura non penale.

I genitori della bambina, raggiunti dai cronisti de “il Resto del Carlino – Ravenna” hanno affermato di trovarsi fuori dall’ospedale in attesa che la figlia si riprenda e si sono limitati a confermare che si è trattato di un errore, anche se hanno preferito non fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. Errore di cui il padre non riesce a darsi pace, mentre la madre ha aggiunto che preferirebbe che la questione rimanesse laddove è accaduta, ovvero tra le mura domestiche.