Razzi contro una stazione a Kramatorsk: oltre 30 morti tra i civili in fuga

Due razzi russi hanno colpito una stazione ferroviaria a Kramotorsk, in Donbass. Le vittime sarebbero oltre 30, 100 i feriti. In queste ore il terminal è affollato di civili che tentano di mettersi in salvo dai bombardamenti sulla regione di Donetsk. Sul posto sono già presenti polizia e soccorritori. Lo riferiscono le ferrovie di stato ucraine, e lo conferma Volodymyr Zelensky.

I corpi di civili alla Stazione di Kramatorsk (Foto da Telegram)

Zelensky: “Malvagità senza limiti”

“I disumani russi non abbandonano i loro metodi – commenta il presidente ucraino – Non avendo la forza e il coraggio di opporsi a noi sul campo di battaglia, stanno cinicamente distruggendo la popolazione civile. Questa è una malvagità senza limiti. E se non viene punito, non si fermerà mai“.

Migliaia in fuga dall’est Ucraina

Sono migliaia le persone in fuga dall’est del paese, minacciato da una grande offensiva russa. Il riposizionamento delle truppe di Mosca, che hanno di fatto abbandonato la zona di Kiev rinunciando a prendere la capitale, lascia pensare ad un attacco a breve nel Donbass. Al momento dell’attacco, migliaia di persone si trovavano all’interno della stazione, nella speranza di lasciare la regione. “Kramatorsk era una nelle stazioni dell’est dell’Ucraina ancora operative“, fanno sapere le autorità ucraine locali.

I separatisti filo russi accusano gli ucraini

I separatisti filo-russi di Donetsk accusano invece l’esercito ucraino del bombardamento della stazione ferroviaria. Secondo i miliziani, sul posto sono stati trovati i resti di razzi Tochka-U, che non sarebbe in dotazione alle milizie di Donetsk, ma esclusivamente all’esercito ucraino.