Ricette leggere e sfiziose per l’estate

In estate, con il caldo sempre più incessante, non c’è niente di meglio che cucinare ricette leggere e sfiziose. Con le alte temperature potrebbe passare l’appetito e allo stesso tempo essere colpiti da stanchezza, fatica e spossatezza.

Questa stagione è inoltre quella della prova costume, motivo per il quale in molti curano la propria forma fisica e l’alimentazione. Sia per coloro i quali si trovano in città, sia per chi è in vacanza, l’ideale sarebbe preparare piatti che leggeri eallo stesso tempo nutrienti.

Ecco alcune ricette perfette per questo periodo dell’anno.

Cosa mangiare in estate senza accendere i fornelli?

In estate, la sola idea di accendere il forno o mettersi ai fornelli potrebbe far venire ancora più caldo. I cibi da prediligere in questa stagione dell’anno dovrebbero essere frutta e ortaggi freschi. Una volta preparati si possono mangiare subito oppure conservare in frigorifero, così da averli sempre a portata di mano.

Ecco alcuni esempi di ricette veloci e gustose che non richiedono l’utilizzo da fuochi:

Lattuga con fette di salmone, formaggio spalmabile (light) e un mix di semi. Chi vuole può insaporire questo piatto con l’aggiunta di succo di limone o mango;

Rucola, bresaola e mozzarelline. Per i vegetariani, si può optare per la variante con parmigiano, funghi freschi e prezzemolo;

Insalata caprese: pomodoro e mozzarella tagliati a fette con qualche foglia di basilico;

Toast con tonno, lattuga e avocado.

La classica insalata caprese (Pixabay)

5 ricette leggere e sfiziose da cucinare

Insalata di orzo con zucchine e tonno

Far cuocere l’orzo in una pentola; in una padella soffriggere le cipolle. Una volta dorate, unire le zucchine in precedenza tagliate. Infine, aggiungere il tonno in scatola. Quando l’orzo sarà cotto, mettere insieme tutti gli ingredienti. Aspettare aluni minuti per gustare il piatto fresco.

Farro, olive taggiasche e carote

Cucinare il farro. 5 minuti prima che sia del tutto cotto, aggiungere le carote in precedenza tagliate a cubetti sottili. Scolare e saltare in padella con un filo di olio E.V.O. e aggiungere, alla fine, le olive taggiasche.

Insalata di polpo

Mettere il polpo intero in pentola a pressione per circa 15 minuti. Trascorso il tempo di cottura, tagliare a pezzettini e aggiungere un barattolo di sottoaceti. Lasciare raffreddare e servire con limone. Per chi non ama i sottoaceti, si possono aggiungere prezzemolo e sedano tagliato sottilissimo, con olio, pepe nero e limone.

Insalata di polpo (Pixabay)

Insalata di cous-cous con pollo

Cucinare il cous cous è molto semplice e veloce. Per prima cosa, bisogna farlo saltare in padella con un po’ di olio E.V.O. Una volta che si è dorato, metterlo da parte. In una pentola far bollire un po’ di acqua. Versarla, poi sul cous che dovrà essere completamente coperto dall’acqua. Tappare il piatto o la ciotola con un panno da cucina. Attendere qualche minuto, dopo di ché il cous-cous sarà pronto. Cucinare pollo alla piastra e tagliare a parte dei pomorodini. Una volta che la carne è cotta, tagliarla a fettine sottili e unire tutti gli ingredienti e delle foglie di basilico.

Amaranto e spinaci

Cuocere l’amaranto in pentola. Nel frattempo, posizionare le foglie di spinaci in forno già caldo con un filo di olio E.V.O. per alcuni minuti. Scolare l’amaranto e lasciare sfreddare. Dopo di ché, unire i chips di spinaci e tre noci sbriciolate.

Conclusioni

Tutte le ricette che vi abbiamo fornito sono nutrienti, ma non creano quel fastidioso senso di pesantezza allo stomaco. Sono ideali da portare con sé a lavoro oppure al mare o in piscina. Facilmente digeribili, non richiedono troppo impegno in cucina!

Per ogni piatto si possono aggiungere a piacere limone, succo di mango o salsa di yogurt. Mi raccomando però: anche se sono leggere, non lo diventano più se si esagera con le quantità. Per mangiare di più, è possibile introdurre a piacimento lattuga di vario genere. Questa infatti non solo ha un numero irrisorio di calorie, ma è anche ricca di sali minerali.

Ora non vi resta che provare una di queste gustose ricette: bon apetit!