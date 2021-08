Durante le vacanze si può incorrere nel rischio di esporsi eccessivamente ai raggi UV, ma niente panico: ecco di seguito alcuni rimedi naturali contro le scottature solari.

L’eritema solare, o scottatura, è una condizione della pelle dovuta a un’eccessiva esposizione ai raggi solari. Capita soprattutto quando si va al mare e, per volersi abbronzare, si rimane ore ed ore sotto il sole. Sebbene sia rilassante e rigenerante restare in acqua a fare un bagno, oppure sentire i raggi che scaldano la pelle, è molto importante prendere le giuste precauzioni.

Le scottature causano infatti inestetismi: potrebbero insorgere bolle, eccessivo rossore o vescicole che renderanno l’esperienza al mare un’avventura poco piacevole. I raggi UV possono inoltre compromettere la tua salute nel lungo termine, causando non solo macchie cutanee, ma anche foto-invecchiamento e, nei casi peggiori, tumori alla pelle.

Ecco perché bisogna fare molta attenzione e prendere le giuste precauzioni prima e dopo l’esposizione ai raggi UV.

(Instagram @farmaciaderito)

Consigli utili per prevenire l’eritema solare

Quando ci si espone per diverso tempo ai raggi UV è bene seguire alcune precauzioni che eviteranno di incorrere a problemi ulteriori.

Innanzitutto, è consigliato proteggersi con creme solari più volte al giorno. Se si va a fare il bagno al mare, per esempio, la lozione perde il suo effetto, per cui è importante applicarla nuovamente.

Se si è deciso di passare tutto il giorno in spiaggia, portare con sé un ombrellone è il modo migliore per alternare momenti in cui stare all’ombra e sotto il sole. Mantenere il proprio corpo idratato è un’altra pratica utile per la prevenzione. Sebbene in molti amano fare aperitivo in spiaggia, l’ideale sarebbe mangiare cibi leggeri e bere molta acqua.

Queste best pratice ti aiuteranno a trascorrere una piacevole giornata di vacanza, senza avere brutte sorprese. Se però ti sei esposto eccessivamente sotto il sole e soffri di eritema solare, di seguito puoi trovare alcuni rimedi naturali utili.

Immagine di Pixabay

Rimedi naturali contro le scottature solari

Molte piante presenti in natura contengono delle proprietà lenitive, nutritive e idratanti che sono in grado di contrastare il dolore, rossore e secchezza cutanea dovuta a un’eccessiva esposizione ai raggi solari.

Ecco alcune di queste:

Aloe vera. È in grado di idratare a fondo la cute ed elimina (o riduce) i segni tipici dell’invecchiamento cutaneo. Ottima per le scottature grazie alle sue proprietà lenitive e antinfiammatorie. Si può comprare in farmacia sotto forma di gel, oppure si può utilizzare direttamente la polpa della pianta e applicarla sulla zona bruciata.

Iperico. Proprio come l’aloe, è in grado di eliminare le macchie cutanee, ridurne l‘invecchiamento e idratare a fondo. Si usa sotto forma di oleolito.

Camomilla. E’ ideale per le scottature solari perché lenitiva, riequilibrante e antinfiammatoria. Si possono realizzare degli impacchi che verranno posizionati laddove la pelle è stata stressata dai raggi UV.

Malva. Questa pianta ridona alla cute elasticità grazie alle sue proprietà antiossidanti e combatte il rossore causato dal sole. Previene inoltre le rughe e i segni dell’invecchiamento. La si può trovare in crema o sotto forma di oleolito.

Eucalipto e menta. L’olio essenziale di questa due piante ha proprietà tonificanti. Sono in grado di migliorare gli inestetismi della pelle grazie alla loro capacità di stimolare la circolazione sanguigna.