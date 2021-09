Rimettersi in forma dopo le vacanze estive: 4 utili consigli

Settembre è arrivato e ha segnato, per molti, la fine delle vacanze estive. In genere, quando si prende una pausa dal lavoro, si dà il via libera a sfizi e baldoria, in particolar modo dopo le restrizioni dovute alla situazione di emergenza legata al Covid. Così, insieme ai bei ricordi, le ferie potrebbero avere lasciato qualche chilo in più o problemi all’intestino. Per chi avesse intenzione di depurare l’organismo e ritornare in forma, in questo articolo potrà trovare 4 consigli utili.

1. Idratazione: acqua, frutta e verdura

Una delle prime regole per tornare in forma è mantenersi idratati. Non solo bisognerebbe bere almeno 2 litri di acqua al giorno, ma consumare anche alimenti che ne contengano in grande quantità. È questo il caso della verdura e della frutta. Attenzione, però a non esagerare con quest’ultima, in quanto ricca di zuccheri.

2. Rimettersi in forma: non saltare i pasti

Tra gli atteggiamenti più sbagliati c’è quello di saltare i pasti. In molti commettono quest’errore, credendo che, in questo modo, si potranno perdere i chili di troppo accumulati durante le vacanze. In realtà, non c’è niente di più sbagliato, anzi si rischia di ottenere il risultato opposto. Mangiare 5 volte al giorno invece, dando priorità a cibi freschi, leggeri e nutrienti, aiuta a riequilibrare l’organismo.

Immagine di Pixabay

3. Rimettersi in forma: fai attività fisica

Non c’è dieta che regga se non viene accompagnata dall’attività fisica. Anche in questo caso, però, bisogna trovare il “giusto compromesso”: non è mai consigliato allenarsi a livelli intensi dopo un periodo di stop. Facendo troppo, da subito, si rischia non solo di mollare prima, ma anche di aumentare il rischio di lesioni e contratture.

Per iniziare, bisognerebbe camminare almeno mezz’ora al giorno. Lo stesso periodo di tempo sarebbe, poi, da dedicare a blande sessioni di training che con il tempo andranno aumentando di difficoltà. Attenzione alle soluzioni fai-da-te: un personal trainer è sempre un buon alleato per il successo!

4. Cibi probiotici e tisane

Gli “sgarri” delle vacanze estive ricadono tutte sull’intestino. Via libera, quindi a cibi probiotici come yogurt, kefir, tempeh o miso. Così verrà presto ripristinata la regolarità e si alzeranno le difese immunitarie. Bere tisane è un’altra soluzione per disintossicare il corpo. Quelle più indicate sono alla liquirizia, finocchio, ortica e menta.