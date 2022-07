Roma, assalto a un portavalori: ferita una guardia giurata

Questa mattina, intorno alle 8:00, in zona Casilino a Roma un portavalori è stato assaltato da un commando armato. La rapina è avvenuta in via Anteo. Secondo le prime ricostruzioni il gruppo armato, formato da cinque uomini, ha bloccato con un furgone e circondato a piedi il mezzo blindato che aveva da poco prelevato gli incassi di alcuni locali e si stava recando in banca per depositarli.

I rapinatori hanno intimato alle guardie giurate di consegnare il denaro, ma dopo il rifiuto da parte di quest’ultimi ne è scaturito un conflitto a fuoco. Uno dei due vigilantes è stato ferito da un proiettile che lo ha colpito al fianco, fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita. I banditi sono poi riusciti a portare a compimento il colpo aprendo il retro del blindato e prelevando quattro plichi da 350 mila euro l’uno, per un bottino totale di 1,4 milioni di euro.

Alcuni passanti presenti durante la sparatoria hanno contattato immediatamente il 112, ma dopo l’assalto i malviventi sono immediatamente fuggiti a bordi di un’auto. Sul posto, in seguito, è sopraggiunta una volante della polizia e gli agenti del commissariato Casilino. La Questura ha fatto immediatamente scattare la caccia ai banditi, con posti di blocco e pattugliamenti in tutta la città.