Roma, esplosione in una palazzina di Tor Bella Monaca: tre i feriti

Parte del solaio di una palazzina nella periferia di Roma, quartiere Tor Bella Monaca, è crollato a seguito di un’esplosione avvenuta in un appartamento situato al quarto e ultimo piano di un edificio di via Attenone. Ancora da stabilire le dinamiche dell’incidente ma secondo le prime ipotesi a scatenare la forte esplosione e le fiamme potrebbe essere stata una fuga di gas.

Al momento sono tre le persone ferite tratte in salvo dai soccorritori. Il primo è il proprietario dell’appartamento interessato dall’incendio che è rimasto ustionato ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. L’uomo durante il tragitto in ospedale era cosciente. Gli altri due sono i vicini di casa dell’uomo che sono stati tratti in salvo dai pompieri mentre si trovavano sul terrazzo, fortunatamente hanno riportato solo qualche contusione. Il palazzo è stato completamente evacuato, anche se si stanno cercando eventuali altri dispersi.

L’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco della stazione Tor Bella Monaca è arrivato intorno alle 7:40. Sul posto sono stati inviati immediatamente i nuclei speciali, oltre ai carabinieri della compagnia Casilina che stanno indagando sulle cause dell’esplosione e ad alcuni agenti della polizia locale che hanno chiuso tutte le strade d’accesso che portano alla zona coinvolta.

Italgas: “Contatori integri. Sospeso il servizio nella zona per permettere i soccorsi”

Un portavoce dell’Italgas ha voluto fare luce su un’eventuale coinvolgimento dell’azienda asserendo che “gli impianti di distribuzione del gas di pertinenza della Società (reti e contatori) sono esterni all’abitazione e risultano integri. Il Pronto Intervento Italgas, accorso immediatamente sul posto, ha provveduto a sospendere l’erogazione per consentire ai vigili del fuoco di procedere allo spegnimento delle fiamme in sicurezza“.