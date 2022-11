Roma, tre omicidi nel quartiere Prati: ipotesi unico killer

Due donne di origini cinesi sono state trovate senza vita in uno stabile di via Augusto Riboty 28, mentre una transessuale brasiliana è stata accoltellata a morte in via Durazzo.

Il quartiere Prati di Roma si tinge di giallo dove nel giro di poche ore è avvenuto un triplice omicidio. Due donne di origini cinesi sono state trovate senza vita in uno stabile di via Augusto Riboty 28, nel quartiere Prati, intorno alle 11. Mentre la terza vittima è una transessuale brasiliana assassinata intorno alle 12:45 circa via Durazzo.

Secondo le prime ricostruzioni nel duplice omicidio di via Riboty a lanciare l’allarme è stato il portiere dello stabile, situato a pochi passi dal Tribunale di piazzale Clodio, che si è accorto della presenza sul pianerottolo di una donna con gli indumenti sporchi di sangue. Sono stati gli agenti, poi, a trovare la seconda vittima una volta entrati nell’appartamento. Gli investigatori, che indagano per omicidio, stanno raccogliendo le prime testimonianze dei condomini e analizzeranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, mentre la Polizia Scientifica sta effettuando i rilevamenti del caso.

Il terzo delitto si è consumato in un appartamento di via Durazzo dove una trans brasiliana è stata uccisa con una coltellata in pieno petto. I due luoghi nei quali sono avvenuti i delitti distano circa 800 metri, una circostanza che ha destato l’attenzione degli investigatori che non escludono ci possa essere un collegamento tra gli omicidi, con particolare attenzione alla pista di ambienti legati alla prostituzione, e che l’autore possa essere lo stesso.