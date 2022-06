Russia, Medvedev attacca gli occidentali: “Li odio, voglio farli sparire”

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev torna all’attacco dei paesi occidentali. Lo fa sul suo canale Telegram e con toni più duri del solito. “Li odio, voglio farli sparire“, scrive l’attuale il vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. Anche se non indicato esplicitamente, il riferimento sembra ai paesi occidentali.

Il “falco” Medvedev

Medvedev non è nuovo a uscite del genere. Non a caso, il suo breve post di oggi inizia proprio parlando dei toni utilizzati in passato. “Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri“, scrive l’ex presidente russo. “La risposta è che li odio. Sono bastardi e secchioni. Vogliono la morte per noi, la Russia. E finché sarò vivo, farò di tutto per farli sparire“. Gli occidentali non vengono citati esplicitamente, ma il riferimento ai post passati, in cui vengono presi di mira Stati Uniti e Unione europea, non lascia molti dubbi. Medvedev si è ormai ritagliato il ruolo di “falco” all’interno dell’amministrazione russa, insieme ad altre figure meno note. Alleato di vecchia data di Putin, fu protagonista della “staffetta” al Cremlino con l’attuale presidente, al quale la Costituzione limitava il mandato a 8 anni. E così dal 2008 al 2012, Putin assunse la carica di primo ministro con Medvedev presidente, salvo poi riprendere il suo ruolo e blindarlo con una modifica della Carta.

Zelensky: “Negoziati con Russia sono a zero”

“I colloqui di pace sono a livello zero“. A dirlo è Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino si concentra quindi sulla situazione sul campo, dove la battaglia “infuria” soprattutto a Severodonetsk. “Lysychansk, Slovyansk, Bakhmut, Sviatohirya, Avdiivka, Kurakhove e altri obiettivi dei raid russi sono i punti più caldi del confronto oggi”, aggiunge Zelensky, che ammette: “L’esercito russo sta cercando di usare forze aggiuntive in direzione del Donbass“, ma “il Donbass ucraino resiste ancora“.