San Severo, 17enne ucciso da un fendente in strada

Un diciassettenne, Francesco Pio D’Augelli, è morto dopo essere stato accoltellato all’addome a San Severo, in provincia di Foggia. Il delitto è stato compiuto alle 21:30 circa nei pressi dell’abitazione della vittima, in via Lucera.

Secondo quanto si apprende, il giovane dopo essere stato colpito da un fendente inferto sotto il costato, sul fianco sinistro, ha percorso alcune decine di metri prima di accasciarsi a terra. Il giovane è poi stato trovato riverso sull’asfalto, in via Ferrini, da alcuni parenti accorsi in aiuto.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno portato il giovane in ospedale, dove il minorenne è giunto morto. Sull’accaduto sta indagando la polizia. Inoltre sono stati segnalati dei disordini al pronto soccorso dell’ospedale Teresa Masselli Mascia, dove si sarebbero riversate numerose persone per far visita al giovane.