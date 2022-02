Sanremo 2022, nella terza serata 9,3 milioni di telespettatori

Sono stati 9 milioni 360 mila, pari al 54.1% di share, i telespettatori che ieri sera davanti alla tv hanno seguito la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Anche in quella che si può considerare la “puntata centrale” questa edizione conferma la crescita di ascolti rispetto a quella dello scorso altro, mentre in confronto alla prima edizione condotta da Amadeus, nel 2020, gli ascolti sono abbastanza simili.

Questa sera le cover e i duetti

L’anno scorso la terza serata aveva ottenuto in media 7 milioni e 435 mila spettatori, con uno share pari al 44.4%. Ma differenza della scorsa edizione quella attuale si differenzia in un aspetto fondamentale, che in parte può aver condizionato i dati di ascolto: l’esibizione in duetto dei cantanti con le attesissime cover avverrà nella giornata odierna, alla quarta puntata, mentre nella scorsa si era svolta al terzo giorno.

Dati di ascolto superiori all’anno scorso e in linea con il 2020

La terza serata è iniziata alle ore 21.30 ed è terminata all’1.46: nella prima parte della terza serata (dalle 21.30 alle 23.42) ha avuto 12 milioni 849 mila spettatori con il 53.2% di share; la seconda (dalle 23.46 all’1.46) 5 milioni 455 mila con il 56.8%. Nel 2021 la prima parte della terza serata del festival aveva raccolto 10 milioni 596 mila telespettatori pari al 42.4% di share, la seconda 4 milioni 369 mila con il 50.6%. Questi risultati sono invece in linea con l’edizione del 2020, quando la terza serata ottenne in media 9 milioni 836 mila spettatori e il 54.5% di share.

La classifica generale della terza serata del Festival di Sanremo 2022

La classifica generale: al primo posto Mahmood & Blanco, seguiti a ruota da Elisa e Gianni Morandi

La classifica generale alla fine della terza serata, dopo il voto della stampa alle prime due sere e del televoto e della giuria demoscopica 1000 ieri sera, è così composta: in vetta il duo Mahmood & Blanco con ‘Brividi‘, al secondo posto Elisa con ‘O forse sei tu‘, mentre al terzo posto c’è l’inossidabile Gianni Morandi con ‘Apri tutte le porte‘, brano scritto da Jovanotti.

Nella top ten, in rigoroso ordine di classifica, sono presenti Irama, Sangiovanni, Emma, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico. Dalla posizione 11 alla 20 Michele Bravi, Ditonellapiaga e Rettore, Aka 7even, Achille Lauro feat.Harlem Gospel Choir, Noemi, Rkomi, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Highsnob & Hu, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Yuman, Ana Mena, Tananai.