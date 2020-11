Sapori siciliani: come preparare in casa gli arancini di riso

Gli arancini di riso o arancine sono una specialità tipica della cucina siciliana. Uno street food golosissimo amato in tutto il mondo. Si tratta di piccoli timballi di riso, dalla forma tonda o con la punta a cono, ripieni di ragù con piselli e caciocavallo filante; impanati e poi fritti.

La caratteristica principale degli arancini di riso è una crosticina croccante che nasconde un cuore morbido e saporito; che per colore dorato e forma, ricorda un’arancia, da qui che deriva il nome arancine.

Il nostro excursus enogastronomico, dopo aver fatto tappa in Calabria e descritto minuziosamente la preparazione della peperonata, questa volta si sposta si sposta al di là dello stretto di Messina.

In Sicilia si trovano ovunque e in ogni momento, sempre caldi e fragranti nelle molte friggitorie: di città in città spesso cambiano forma e dimensioni, assumendo fattezze ovali, a pera o rotonde, a seconda del ripieno. Si possono contare circa 100 varianti: dalla più classica al ragù e al prosciutto, a quelle più originali come al pistacchio e agli spinaci, oppure addirittura al forno.

Gli arancini classici al ragù di carne sono in assoluto i più tradizionali e conosciuti di tutta la Sicilia. Ogni città e ogni famiglia ha la propria variante: come succede con la pasta al forno, infatti, c’è chi preferisce gustare un ragù semplice e chi invece ama arricchirlo con formaggio, prosciutto, mortadella o uovo sodo. Per una riuscita ottimale degli arancini al ragù, si consiglia di preparare un ragù piuttosto denso e concentrato: oltre a essere più saporito, sarà più semplice formare gli arancini perché il sugo non inumidirà troppo il riso. Ecco la ricetta completa.

Ingredienti

250 gr di riso

30 gr di parmigiano grattugiato

1 bustina di zafferano

1 uovo

sale

1/4 di cipolla

100 gr di carne macinata

100 ml di passata di pomodoro

50 gr di piselli

60 gr di caciocavallo

1 uovo

pangrattato

olio di semi

Preparazione

Cuocete il riso in una pentola in acqua salata, non mettetene troppa, dovrete far si che a fine cottura sia stata assorbita quasi completamente. A cottura avvenuta, sciogliete lo zafferano in pochissima acqua e unitelo al riso insieme all’uovo e al formaggio grattugiato. Mescolate bene per amalgamare il tutto.

Ora versate il riso su un un piatto piano da portata, stendetelo e fate raffreddare completamente. Rosolate la cipolla tritata in una pentola, poi unite la carne macinata. Rosolate la carne quindi salate e sfumate con il vino. Aggiungete la passata di pomodoro e cuocete a fuoco lento coperto per circa 20 minuti. Aggiungete ora i piselli lessi e mescolate.

Una volta che il riso si sarà raffreddato formate gli arancini.

Prendete un cucchiaio di riso e farcitelo al centro con un cucchiaino di ripieno e un po’ di formaggio. Richiudete l’arancino con un po’ di riso e modellatelo dandogli una forma rotonda.

A questo unto, passate gli arancini in un piattino con uovo battuto e poi nel pangrattato. Friggete gli arancini in una padella con l’olio bollente fino. Girarli di tanto in tanto fino a farli dorare completamente. Sollevateli con una schiumarola e poggiateli man mano su un foglio di carta assorbente, poi servite gli arancini di riso caldi.