Scontro Ue-Russia: “Default di Mosca vicino”, “Fallirete anche voi”

Duro botta e risposta finanziario tra Unione europea e Russia. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in una intervista al tedesco Bild, vede prossimo il fallimento economico di Mosca, grazie alle sanzioni: “La bancarotta è solo questione di tempo“, sostiene la numero uno dell’esecutivo europeo. Durissima la replica dell’ex presidente russo Medvedev: “L’Europa fallirà insieme alla Russia“.

Medvedev: “In Europa iperinflazione”

“Il default della Russia potrebbe comportare il default dell’Europa“, risponde il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex presidente russo Dmitrij Medvedev. “Il sistema finanziario dell’Unione europea non è molto stabile e la gente sta perdendo fiducia”, prosegue il numero due del regime di Putin. Che poi disegna un improbabile futuro di stenti per l’Unione europea: Bruxelles dovrebbe aspettarsi “una forte gratitudine da parte degli europei per l’iperinflazione che non può essere attribuita ai vili russi, per la mancanza di alimenti primari nei negozi e per l’afflusso di rifugiati che provocherà un’ondata di crimini“.

La situazione di Mariupol

Questa mattina è scaduto l’ultimatum posto dalle truppe russe agli ucraini che ancora difendono la città portuale di Mariupol, nel sud est dell’Ucraina. Nessuno si è ancora arreso. “La resistenza ucraina ha messo a dura prova le forze russe e ha deviato uomini e materiali, rallentando l’avanzata della Russia altrove“, afferma l’aggiornamento dell’intelligence britannica. Il costo per i residenti della città, che i russi vogliono a tutti i costi, è molto alto. “Ampie aree di infrastrutture sono state distrutte mentre la popolazione ha subito perdite significative“. Il ministero della difesa di Londra conclude accusando la Russia. “Prendere di mira le aree popolate all’interno di Mariupol – si legge – è in linea con l’approccio della Russia in Cecenia nel 1999 e in Siria nel 2016. E questo avviene nonostante le affermazioni del 24 febbraio 2022 del ministero della Difesa russo secondo cui la Russia non avrebbe colpito le città né minacciato la popolazione ucraina“.

Riapre l’ambasciata italiana a Kiev

Il tricolore torna a sventolare nella sede diplomatica italiana di Kiev. Il personale diplomatico era già tornato nell’edificio sabato, come annunciato dall’ambasciatore Pier Francesco Zazo. Oggi la riapertura ufficiale dell’ambasciata.