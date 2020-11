Sei titolari del PSG bloccati per un’ora in ascensore: salvi grazie ai vigili del fuoco

Non solo la sconfitta, anche la disavventura in ascensore. Mezza squadra del Paris Saint-Germain è rimasta ieri bloccata in un elevatore dell’albergo di Lipsia, dove la squadra francese era in ritiro prima della partita di Champions poi persa 2-1. A “salvare” il corposo gruppo di parigini sono stati i vigili del fuoco, intervenuti dopo oltre 50 minuti di blocco.

A rivelare i nomi dei compagni bloccati a meta’ del piano è stato Kurzawa, con una storia Instagram: sono Kimpembe, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Moise Kean, Dagba e Atil, e il loro compagno di squadra li ha elencati con tanto di risate ironiche. Del gruppo, sei sono i giocatori poi scesi in campo come titolari