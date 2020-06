Serie A, definito il calendario con giorni e orari fino alla 35.a giornata

La Serie A sancisce ufficialmente la nuova ripartenza a partire da sabato 20 giugno, alle ore 19:30, con la sfida tra Torino e Parma, che sarà la prima dei 4 match validi per il recupero della 25.a giornata del massimo campionato.

I calciatori torneranno a varcare le porte che dagli spogliatoi portano al manto erboso dopo più di tre mesi: da quel fatidico 9 marzo 2020, data in cui venne disputato l’ultimo incontro della 26.a giornata tra Sassuolo e Brescia, terminato con la vittoria per 3-0 dei padroni di casa e ricordato ai più per l’esultanza del numero 9 neroverde Ciccio Caputo, autore di una doppietta, con il famoso foglio che mostrava la scritta “Andrà tutto bene, restate a casa”.

Tra sabato 20 e domenica 21 giugno verranno recuperati i recuperi della 25.a giornata, in maniera tale da rimettere in pari la competizione, mentre da lunedì 22 giugno si ricomincerà con il normale proseguo del campionato dalla 27.a giornata in avanti. Delle 124 partite da disputare 10 verranno svolte alle ore 17.15, mentre le restanti 114 verranno suddivise in due fasce orarie: quella delle 19.30 e quella delle 21.45. Orari che rappresentano una novità assoluta di questo campionato visto che i posticipi cominciavano solitamente alle 20.45, mentre l’orario pomeridiano più inoltrato era stato quello delle 18.30. Misure che permetteranno alle squadre di non patire troppo il caldo che solitamente contraddistingue questo periodo dell’anno.

Il ritmo sarà molto serrato, si giocherà più o meno ogni tre giorni, con match che sono stati distribuiti 5/6 giorni a settimana. Una frequenza che farà felici tutti i tifosi di calcio italiani, che per tre mesi hanno rinunciato forzatamente a seguire il loro sport preferito, se non facendo ricorso alla visione di partite del passato o dando un’occhiata al campionato tedesco iniziato dal 16 maggio, e un po’ meno mogli e fidanzate.

Anticipi e posticipi sono stati definiti sino alla 35.a giornata, che partirà martedì 21 luglio con l’anticipo tra Atalanta e Bologna e terminerà giovedì 23 con il posticipo tra Lazio e Cagliari. Orari e date delle ultime tre giornate verranno definite più avanti, in base alla classifica delle squadre e agli obiettivi per le quali, in quel momento, stanno lottando. Indicativamente le date previste per il trittico di partite finali sono quelle del 26 luglio, 29 luglio e 2 agosto.

Calendario della Serie A

Recuperi 25.a giornata

Sabato 20 giugno ore 19.30 TORINO-PARMA

Sabato 20 giugno ore 21.45 VERONA-CAGLIARI

Domenica 21 giugno ore 19.30 ATALANTA-SASSUOLO

Domenica 21 giugno ore 21.45 INTER-SAMPDORIA

27.a giornata

Lunedì 22 giugno 19.30 LECCE-MILAN

Lunedì 22 giugno 19.30 FIORENTINA-BRESCIA

Lunedì 22 giugno 21.45 BOLOGNA-JUVENTUS

Martedì 23 giugno 19.30 VERONA-NAPOLI

Martedì 23 giugno 19.30 SPAL-CAGLIARI

Martedì 23 giugno 21.45 GENOA-PARMA

Martedì 23 giugno 21.45 TORINO-UDINESE

Mercoledì 24 giugno ore 21.45 INTER-SASSUOLO

Mercoledì 24 giugno ore 21.45 ATALANTA-LAZIO

Mercoledì 24 giugno ore 21.45 ROMA-SAMPDORIA

28.a giornata

Venerdì 26 giugno ore 21.45 JUVENTUS-LECCE

Sabato 27 giugno ore 17.15 BRESCIA-GENOA

Sabato 27 giugno ore 19.30 CAGLIARI-TORINO

Sabato 27 giugno ore 21.45 LAZIO-FIORENTINA

Domenica 28 giugno ore 17.15 MILAN-ROMA

Domenica 28 giugno ore 19.30 NAPOLI-SPAL

Domenica 28 giugno ore 19.30 SAMPDORIA-BOLOGNA

Domenica 28 giugno ore 19.30 SASSUOLO-VERONA

Domenica 28 giugno ore 19.30 UDINESE-ATALANTA

Domenica 28 giugno ore 21.30 PARMA-INTER

29.a giornata

Martedì 30 giugno ore 19.30 TORINO-LAZIO

Martedì 30 giugno ore 21.45 GENOA-JUVENTUS

Mercoledì 1 luglio ore 19.30 BOLOGNA-CAGLIARI

Mercoledì 1 luglio ore 19.30 INTER-BRESCIA

Mercoledì 1 luglio ore 21.45 FIORENTINA-SASSUOLO

Mercoledì 1 luglio ore 21.45 VERONA-PARMA

Mercoledì 1 luglio ore 21.45 LECCE-SAMPDORIA

Mercoledì 1 luglio ore 21.45 SPAL-MILAN

Giovedì 2 luglio ore 19.30 ATALANTA-NAPOLI

Giovedì 2 luglio ore 21.45 ROMA-UDINESE

30.a giornata

Sabato 4 luglio ore 17.15 JUVENTUS-TORINO

Sabato 4 luglio ore 19.30 SASSUOLO-LECCE

Sabato 4 luglio ore 21.45 LAZIO-MILAN

Domenica 5 luglio ore 17.15 INTER-BOLOGNA

Domenica 5 luglio ore 19.30 BRESCIA-VERONA

Domenica 5 luglio ore 19.30 CAGLIARI-ATALANTA

Domenica 5 luglio ore 19.30 PARMA-FIORENTINA

Domenica 5 luglio ore 19.30 SAMPDORIA-SPAL

Domenica 5 luglio ore 19.30 UDINESE-GENOA

Domenica 5 luglio ore 21.45 NAPOLI-ROMA

31.a giornata

Martedì 7 luglio ore 19.30 LECCE-LAZIO

Martedì 7 luglio ore 21.45 MILAN-JUVENTUS

Mercoledì 8 luglio ore 19.30 FIORENTINA-CAGLIARI

Mercoledì 8 luglio ore 19.30 GENOA-NAPOLI

Mercoledì 8 luglio ore 21.45 ATALANTA-SAMPDORIA

Mercoledì 8 luglio ore 21.45 BOLOGNA-SASSUOLO

Mercoledì 8 luglio ore 21.45 ROMA-PARMA

Mercoledì 8 luglio ore 21.45 TORINO-BRESCIA

Giovedì 9 luglio ore 19.30 SPAL-UDINESE

Giovedì 9 luglio ore 21.45 VERONA-INTER

32.a giornata

Sabato 11 luglio ore 17.15 LAZIO-SASSUOLO

Sabato 11 luglio ore 19.30 BRESCIA-ROMA

Sabato 11 luglio ore 21.45 JUVENTUS-ATALANTA

Domenica 12 luglio ore 17.15 GENOA-SPAL

Domenica 12 luglio ore 19.30 CAGLIARI-LECCE

Domenica 12 luglio ore 19.30 FIORENTINA-VERONA

Domenica 12 luglio ore 19.30 PARMA-BOLOGNA

Domenica 12 luglio ore 19.30 UDINESE-SAMPDORIA

Domenica 12 luglio ore 21.45 NAPOLI-MILAN

Lunedì 13 luglio ore 21.45 INTER-TORINO

33.a giornata

Martedì 14 luglio ore 21.45 ATALANTA-BRESCIA

Mercoledì 15 luglio ore 19.30 BOLOGNA-NAPOLI

Mercoledì 15 luglio ore 19.30 MILAN-PARMA

Mercoledì 15 luglio ore 19.30 SAMPDORIA-CAGLIARI

Mercoledì 15 luglio ore 21.45 LECCE-FIORENTINA

Mercoledì 15 luglio ore 21.45 ROMA-VERONA

Mercoledì 15 luglio ore 21.45 SASSUOLO-JUVENTUS

Mercoledì 15 luglio ore 21.45 UDINESE-LAZIO

Giovedì 16 luglio ore 19.30 TORINO-GENOA

Giovedì 16 luglio ore 21.45 SPAL-INTER

34.a giornata

Sabato 18 luglio ore 17.15 VERONA-ATALANTA

Sabato 18 luglio ore 19.30 CAGLIARI-SASSUOLO

Sabato 18 luglio ore 21.45 MILAN-BOLOGNA

Domencia 19 luglio ore 17.15 PARMA-SAMPDORIA

Domenica 19 luglio ore 19.30 BRESCIA-SPAL

Domenica 19 luglio ore 19.30 FIORENTINA-TORINO

Domenica 19 luglio ore 19.30 GENOA-LECCE

Domenica 19 luglio ore 19.30 NAPOLI-UDINESE

Domenica 19 luglio ore 21.45 ROMA-INTER

Lunedì 20 luglio ore 21.45 JUVENTUS-LAZIO

35.a giornata

Martedì 21 luglio ore 19.30 ATALANTA-BOLOGNA

Martedì 21 luglio ore 21.45 SASSUOLO-MILAN

Mercoledì 22 luglio ore 19.30 PARMA-NAPOLI

Mercoledì 22 luglio ore 21.45 INTER-FIORENTINA

Mercoledì 22 luglio ore 21.45 LECCE-BRESCIA

Mercoledì 22 luglio ore 21.45 SAMPDORIA-GENOA

Mercoledì 22 luglio ore 21.45 SPAL-ROMA

Mercoledì 22 luglio ore 21.45 TORINO-VERONA

Giovedì 23 luglio ore 19.30 UDINESE-JUVENTUS

Giovedì 23 luglio ore 21.45 LAZIO-CAGLIARI

36.a giornata (Giorni e orari da definire)

BOLOGNA-LECCE

BRESCIA-PARMA

CAGLIARI-UDINESE

GENOA-INTER

VERONA-LAZIO

JUVENTUS-SAMPDORIA

MILAN-ATALANTA

NAPOLI-SASSUOLO

ROMA-FIORENTINA

SPAL-TORINO

37.a giornata (Giorni e orari da definire)

CAGLIARI-JUVENTUS

FIORENTINA-BOLOGNA

VERONA-SPAL

INTER-NAPOLI

LAZIO-BRESCIA

PARMA-ATALANTA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-GENOA

TORINO-ROMA

UDINESE-LECCE

38.a giornata (Giorni e orari da definire)

ATALANTA-INTER

BOLOGNA-TORINO

BRESCIA-SAMPDORIA

GENOA-VERONA

JUVENTUS-ROMA

LECCE-PARMA

MILAN-CAGLIARI

NAPOLI-LAZIO

SASSUOLO-UDINESE

SPAL-FIORENTINA

Carlo Saccomando