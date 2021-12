Sfida in rosa alle suppletive a Roma tra Matone, D’Elia e Bonetti

Sarà una sfida tra donne quella per le elezioni suppletive del seggio di Roma 1, previste per il 16 gennaio 2022. Le elezioni sono state indette a seguito delle elezioni a sindaco della capitale di Roberto Gualtieri. Oggi è stata ufficialmente presentata la candidatura ufficiale nel centrodestra di Simonetta Matone, già in corsa per il Campidoglio al fianco di Enrico Michetti. Se avesse vinto quest’ultimo avrebbe ricoperto il ruolo di vicesindaca

Il nome della Matone circolava negli ambienti del centrodestra già da qualche giorno, ma a quanto pare l’accordo è stato raggiunto a notte inoltrata, dopo diverse riunioni, con il via libero definitivo del trio Salvini, Meloni e Tajani.

Chi è Simonetta Matone, candidata per il centrodestra

Ex giudice, magistrato di sorveglianza e sostituto procuratore generale alla Corte d’appello di Roma, è nota al grande pubblico per aver presenziato in diverse occasioni alla trasmissione ‘Porta a Porta‘ e in altri celebri talk show televisivi. Dal 1979 al 1980 è stata vicedirettrice del carcere Le Murate a Firenze, mentre nel recente passato ha ricoperto diversi incarichi di governo a fianco delle ministre Mara Carfagna, Paola Severino e Annamaria Cancellieri. Infine a marzo 2021 è stata nominata Consigliera di fiducia dell’Ateneo dalla rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.

Dopo l’ufficialità la Matone ha dichiarato: “La politica è servizio ai cittadini e non mi tiro indietro. Un impegno difficile e importante quello di concorrere per il seggio alla Camera dei Deputati di Roma Centro. Mi da molta forza avere il sostegno del Centrodestra unito“.

Elena Bonetti (IV)

Cecilia D’Elia (Pd)

Suppletive Roma, le altre due candidate alla Camera: Cecilia D’Elia (Pd) e Elena Bonetti (IV)

Prima della candidata del centrodestra erano già state annunciate le candidature alle suppletive di Roma per il centrosinistra di Cecilia D’Elia, responsabile pari opportunità del Partito Democratico, e per Italia Viva quella di Elena Bonetti, attuale ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. Mentre nel Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha rinunciato alla corsa ed è quasi certo che non presenterà alcun candidato.

Collegio Roma 1: verrà eletto il candidato con più voti, non sono previsti ballottaggi

Si tratta di un collegio uninominale e la legge elettorale prevede l’elezione a deputato del candidato capace di prendere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari. Il Collegio comprende la quasi totalità dei rioni del Centro: Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant’Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant’Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Prati, Quartiere Trionfale, Quartiere Flaminio e Quartiere Della Vittoria.