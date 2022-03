Sgominata banda che vendeva Green Pass falsi a 300 euro

Questa mattina una maxi operazione di polizia, in diverse città italiane, ha permesso di sgominare un sodalizio criminale specializzato nella creazione e commercializzazione di Green Pass falsi . Le indagini sono partite da Termini Imerese, dove gli agenti hanno scoperto che sul web era possibile acquistare false certificazioni verdi a circa 300 euro, addirittura con la possibilità di usufruire di “sconti famiglia” nel caso in cui più membri dello stesso nucleo familiare avessero acquistato più certificati.

Al momento sono 25 gli indagati trovati in possesso della falsa certificazione: alcuni di loro sono stati anche individuati sul posto di lavoro, tra cui due gestori di un panificio, un ristoratore, un dipendente comunale, e addirittura un appartenente alle forze dell’ordine. Tra gli indagati anche alcuni minori ai quali i genitori avevano deciso di acquistare la falsa certificazione in maniera tale da non sottoporli al vaccino.

Sequestri di Green pass falsi in tutta Italia: 15 le provincie coinvolte

Gli investigatori, al termine di complesse indagini informatiche, hanno scoperto che il commercio illegale veniva sponsorizzato su Telegram e grazie all’individuazione dei canali interessati si è riusciti a risalire ai responsabili. In totale sono state 20 le perquisizioni che hanno consentito di sequestrare Green pass cartacei e oltre 30 dispositivi telefonici all’interno dei quali i certificati erano conservati in formato digitale. Le indagini proseguono spedite e attraverso l’analisi degli smartphone sequestrati si cercherà di risalire ai conti bancari verso i quali sono stati effettuati i pagamenti e di conseguenza ai membri dell’organizzazione criminale.

I falsi Green Pass sono stati scoperti in 15 province italiane: Roma, Cremona, Aosta, Cosenza, Lucca, Caltanissetta, Agrigento, Palermo, Bologna, Olbia, Bari, Venezia, Treviso, Mantova e Salerno. La Polizia di Stato ha fatto sapere che grazie alla collaborazione del Ministero della Salute, i falsi Green pass individuati saranno immediatamente disabilitati.