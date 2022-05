Tensioni nella maggioranza mentre Draghi prepara l’ incontro con Biden

Roma. Ci sono tensioni che mettono a dura prova la maggioranza mentre il presidente Draghi è in partenza per gli Stati Uniti per incontrare il presidente Biden.

Amministrative, il voto per il referendum sulla giustizia, armi all’Ucraina: sono tante le questioni che agitano la maggioranza alla vigilia del delicatissimo viaggio del premier Draghi che martedì sarà Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Biden,

Scintille 5Stelle – Pd

Le tensioni tra il Movimento 5 Stelle e il Pd stanno mettendo a dura prova la tenuta dell’esecutivo, anche se tenta di gettare acqua sul fuoco Enrico Letta “una crisi di governo e fuori dai radar; l’Italia non ne ha bisogno”.

Giuseppe Conte pero ha una posizione netta. Il presidente del MoVimento 5 Stelle, in una lunga diretta Instagram, non ha risparmiato critiche al governo e agli alleati soprattutto del Pd, anche in vista delle eventuali alleanze per le prossime amministrative, ma ne ha avuto anche per la Lega di Salvini. Gli attriti sono soprattutto sul rifiuto di un nuovo voto sulle forniture di armi all’Ucraina.

