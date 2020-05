Tifosi granata a Superga per ricordare i morti dell’Heysel e il Grande Torino

TORINO. Ci sono iniziative che inorgogliscono e questa è una di quelle.

Mercoledì sera una quindicina di tifosi del Torino del gruppo Cocoon Granata, riconoscibili sotto la sigla V.d.M, si sono recati alla Basilica di Superga per onorare non soltanto i caduti del Grande Torino ma anche gli angeli dell’Heysel. «+39» è il contenuto dello striscione vergato proprio per ricordare le vittime di quella maledetta finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool del 29 maggio 1985. Una grande iniziativa che rappresenta chiunque ama il calcio, quello vero e che si sigla con un fermo e deciso “Il dolore non ha colore”.