Torino, ciclista muore travolto da una volante della polizia

Ieri sera, intorno alle 20:30, a Torino un ciclista è morto a seguito di uno scontro con una volante della polizia. Il grave incidente è avvenuto in corso Regina Margherita, più precisamente al rondò Rivella. A quanto pare gli agenti stavano trasportando in Questura una persona fermata per accertamenti.

In un primo momento era stato riferito che il ciclista era sprovvisto di documenti, in seguito sono stati poi trovati nello zainetto che aveva con sé

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un 33enne originario della provincia di Bari residente fuori città, stava attraversando il corso sulle strisce all’imbocco del sottopasso Repubblica che passa proprio sotto Piazza della Repubblica. Va specificato che in quello specifico tratto di strada è previsto anche l’attraversamento ciclabile. Il ciclista dai Giardini Reali si stava dirigendo verso corso Regio Parco, quando è stato travolto dall’auto che procedeva da corso Regina Margherita verso Porta Palazzo.

I primi a soccorrere la vittima sono stati gli agenti della volante che hanno praticato il massaggio cardiaco, fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, ma le condizioni del ciclista sono apparse subito disperate. Secondo alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente il semaforo era sul giallo lampeggiante. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha chiuso momentaneamente il sottopasso per effettuare i rilievi del caso ed ha ascoltato le testimonianze.