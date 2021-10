Tornato online il sito della CGIL dopo attacco hacker

Il sito web della Cgil è tornato online verso le 16,30 dopo che era andato ko per l’attacco hacker. Lo hanno riferito fonti della stessa organizzazione. E’ adesso accessibile agli utenti.

I dipendenti Cgil spiegano che questa mattina il sito era fuori uso. Si è trattato di un’azione informatica di disturbo, volontaria e strutturata, ovvero con la tipologia di fenomeno informatico malevolo denominato “attacco DDoS” (Denial-of-service attack), un fenomeno, occorso in più riprese a partire da sabato scorso e attualmente ancora in essere.

In pratica il sito subisce un bombardamento di richieste e accessi da parte degli utenti finchè si blocca perchè incapace di far fronte a tutte le richieste.

Attacco hacker con 130mila tentativi di connessione contemporanea

In questi giorni ci sono stati circa 130mila i tentativi di connessione contemporanea da più Paesi. “Non so se il sito della Cgil è sotto attacco, so che durante l’assalto di sabato chi è entrato ha distrutto alcuni server“, ha dichiarato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, durante una conferenza stampa.

Gli indirizzi IP provenivano da Germania, Cina, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Indonesia. I dati tecnici sono tutti in report adesso in mano alla Polizia postale per la denuncia di crimine informatico e alla Digos. Polizia e digos avranno così ulteriore materiale per analizzare quanto accaduto sabato e come risalire ai responsabili.

L’attacco è iniziato proprio nel momento in cui la sede del sindacato era sotto attacco fisicamente, quindi pur non essendoci rivendicazioni è chiara la matrice.