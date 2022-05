Tragedia a L’Aquila, auto nel giardino di un asilo, un bimbo morto

Un bambino di 4 anni è morto e un altro è ricoverato in gravi condizioni nell’incidente avvenuto questo pomeriggio a L’Aquila, intorno alle 14,30. Un’auto, parcheggiata in discesa, si è mossa improvvisamente travolgendo la recinzione della scuola dell’infanzia “1 maggio” e poi un gruppo di bambini che si trovava in giardino. In tutto i piccoli coinvolti sono 6, tre sono stati trasferiti a Roma in elisoccorso.

L’auto è di una mamma

L’auto appartiene ad una madre che era andata a prendere il figlio nello stesso asilo, lasciando all’interno l’altro figlio più grande. Tra le ipotesi che si fanno, anche quella che il ragazzino abbia tolto il freno a mano, ma la dinamica è ancora tutta da verificare.

Non meritano questo dolore le nostre famiglie, non merita un’altra tragedia questa città. L’Aquila si fermerà, stretta ai genitori, alle insegnanti, alla dirigenza scolastica, al personale intervenuto prontamente in soccorso. Per domani è proclamato lutto cittadino. — Pierluigi Biondi 🇮🇹 (@PierluigiBiondi) May 18, 2022

Il sindaco de L’Aquila proclama il lutto cittadino

“Le nostre famiglie non meritano questo dolore“, scrive il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi, che ha proclamato per domani il lutto cittadino. “Siamo sconvolti“, commenta il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio.