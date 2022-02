Tragedia nel Livornese, muore operaio investito da un Suv

Tragico incidente sul lavoro a Vada, nel Livornese. Un operaio di 55 anni, impegnato in strada per la costruzione di una rotatoria, è morto dopo essere stato travolto da un Suv. È rimasto schiacciato tra l’automobile e un mezzo pesante parcheggiato all’interno del cantiere. Tempestivi i soccorsi ma i tentativi da parte degli operatori del 118 di salvare l’uomo sono stati vani.

Insieme all’uomo è stato investito anche un altro collega, che ha riportato delle ferite ed è stato trasportato in ospedale a Cecina: fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Sotto choc e lievemente ferita anche un’anziana rimasta coinvolta nell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli ispettori della Medicina del lavoro della Asl oltre a carabinieri, polizia municipale, pompieri, le ambulanze del 118 e un elicottero dell’elisoccorso

In questo momento sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale e dei Vigli del Fuoco per capire meglio la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda non avrebbe rispettato una precedenza e il Suv che sopraggiungeva in direzione sud, da Cecina in direzione Vada, nel tentativo di evitarla avrebbe sbandato andando a investire i due operai.