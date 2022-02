Ucraina, Draghi: “Evitare guerra nel cuore dell’Europa”

Il presidente del Consiglio Mario Draghi interviene sulla crisi Ucraina, esprimendo “ferma condanna“, e rivelando di essere in contatto con gli alleati per evitare una guerra nel cuore dell’Europa. Le sanzioni contro la Russia sarebbero già allo studio.

Draghi: “Ferma condanna”

“Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna – afferma il premier durante la cerimonia di giuramento del presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini – per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass“. Per Draghi “Si tratta di un’inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina“. Il presidente del Consiglio rivela poi di aver sentito gli altri capi di stato: “Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell’Europa“. Si cerca ancora una soluzione diplomatica alla crisi: “La via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell’ambito dell’Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia“.

Meloni: “Colpa di Biden e Obama”

E mentre la commissione Esteri della Camera è riunita in modo permanente e il presidente Piero Fassino è in contatto con i Parlamenti esteri, Giorgia Meloni commenta in una nota la crisi: la presidente di Fratelli d’Italia esprime “preoccupazione” e “condanna” per la decisione unilaterale di Mosca di riconoscere i territori separatisti del Donbass. “Sosteniamo da sempre – si legge ancora – la necessità di trovare un equilibrio che assicuri una pace secolare tra Europa e Federazione russa. Sotto questo aspetto abbiamo reputato un errore la strategia voluta dalle amministrazioni democratiche USA che con Obama prima e Biden ora hanno contribuito alla drammatizzazione della situazione, spingendo sul tema della imminente adesione dell’Ucraina alla NATO e consentendo così a Putin di agitare lo spettro della minaccia alla sicurezza nazionale russa“.

Infine la richiesta a Mario Draghi di riferire immediatamente alle Camere sull’evoluzione della crisi. Richiesta espressa anche da Forza Italia, Partito democratico, Movimento 5 stelle.

Lega: “Speriamo si continui a dialogare”

Per la Lega c’è il commento dell’eurodeputato Marco Zanni. “La guerra non conviene a nessuno – dice – spero si continui sul dialogo e spero che a quei tavoli non ci sia nessuno che tifa per la guerra“.