Secondo gli ultimi dati dal 24 febbraio al 14 Marzo in totale sono state 2.952.026 le persone che hanno attraversato il confine ucraino per tentare la fuga dalla guerra. È quanto ha affermato l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, noto con l’acronimo UNHCR. L’Agenzia Onu stima che questo numero possa ancora crescere e raggiungere quota 4 milioni nel caso in cui il conflitto non riuscisse a trovare presto una risoluzione diplomatica.

I dati, consultabili online su un’apposita pagina del sito di Unhcr, mostrano come la gran parte dei rifugiati sia riuscita a raggiungere la Polonia (quasi 1,8 milioni di profughi). Molto più staccate Romania (con oltre 422.000 di ucraini) e Moldavia (quasi 340.000).

Oltre 37mila profughi ucraini in Italia

Mentre per quanto riguarda l’Italia al 14 marzo, secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno, sono stati oltre 37 mila i profughi entrati nel Belpaese di cui 19 mila donne, oltre 3 mila uomini e oltre 15 mila minori.

Ucraini in fuga dalla guerra (ph Unhcr/Valerio Muscella)

Quasi 1,4 milioni di bambini sono fuggiti dall’Ucraina

“In Ucraina ogni minuto un bambino diventa un rifugiato“. Lo ha affermato Ginevra James Elder, portavoce dell’agenzia Onu per l’infanzia Unicef. Circa 1,4 milioni di bambini sono fuggiti dall’Ucraina da quando l’invasione russa è iniziata il 24 febbraio. “In media, ogni giorno negli ultimi 20 giorni in Ucraina, più di 70.000 bambini sono diventati rifugiati, essenzialmente un bambino che diventa rifugiato ogni minuto dall’inizio del conflitto”, ha detto Elder. Un dato che fa capire meglio come poco meno della metà dei rifugiati ucraini in giro per l’Europa sia composta da bambini.

Unhcr: “In due settimane ricevuti contributi per oltre 200 milioni di dollari, ma ne servirebbero altri 510 milioni”

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha informato che in poco più di due settimane per far fronte all’emergenza in Ucraina sono stati donati oltre 200 milioni di dollari. tutto ciò grazie al prezioso contributo di aziende, fondazioni e filantropi.

Per poter continuare a fornire assistenza iniziale di emergenza agli sfollati all’interno del Paese e ai rifugiati in tutta la regione Unhcr chiede altri 510 milioni di dollari perché “sempre più persone fuggono ogni giorno e hanno sempre più bisogno di un sostegno umanitario urgente, anche le esigenze di finanziamento dell’Unhcr sono destinate a crescere“.