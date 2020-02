Valentino Rossi: “Non voglio continuare se non sono competitivo”

“Da una parte è stato difficile prendere la decisione di smettere con il team ufficiale nel 2021, ma dall’altra parte non è stata una decisione difficile, dato che non voglio continuare se non sono competitivo”. Lo ha detto Valentino Rossi dopo la presentazione della Yamaha 2020 in quello che sarà il suo ultimo anno con il team ufficiale. “Per provare a restare al top, in qualunque sport, soprattutto quando non sei più molto giovane, hai bisogno di un grande sforzo, devi lavorare al massimo ogni giorno nella MotoGp moderna. Questo è quello che puoi fare se hai ancora motivazioni e gioia di correre: il risultato è l’aspetto più importante”, ha aggiunto il driver Yamaha.

“Ho chiesto supporto alla Yamaha, hanno risposto positivamente se dovessi decidere di continuare dopo il Mondiale 2020. Il mio primo obiettivo è continuare a correre nel 2021. Abbiamo un team fantastico che ha dimostrato di essere a un livello davvero alto e competitivo”, ha detto ancora, aggiungendo a riguardo del suo successore: “Cosa ne penso della scelta di Quartararo? La Yamaha ha fatto la scelta giusta, Fabio è stato impressionante nell’ultima stagione. Tutti nel paddock a inizio stagione si aspettavano che Quartararo fosse un pilota molto competitivo, ma non a questi livelli, è stata una sorpresa per tutti. E’ giovanissimo ed è molto forte, quindi penso che puntare su di lui sia una decisione corretta da parte della Yamaha”.