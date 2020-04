Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia da un’ulteriore giro di vite ai divieti imposti per contrastare l’emergenza Coronavirus. Tra le misure anti-contagio previste nella nuova ordinanza della Regione Veneto, illustrate oggi, spicca quella relativa all’autorizzazione ad effettuare pic-nic e le grigliate all’aperto nelle festività del 25 aprile e 1 maggio, che saranno consentite in Veneto solo “nel giardino di casa” e per il singolo nucleo familiare; nessun barbeque all’aperto o con gli amici.

Il governatore ha deciso inoltre di eliminare l’obbligo relativo al limite dei 200 metri per per l’attività motoria, che da oggi può essere svolta solo “in prossimità dell’abitazione” e sempre singolarmente. Altre importanti misure sono quelle relative a coloro i quali presentano una temperatura sopra i 37,5 gradi che non potranno uscire di casa, ed è previsto l’obbligo da parte di tutti i cittadini veneti dell’uso di mascherina, guanti e gel igienizzante per uscire di casa.

Il governatore del Veneto Luca Zaia

Il provvedimento conferma inoltre le restrizioni precedenti per supermercati ed esercizi non essenziali, che restano quindi chiusi la domenica e nei giorni festivi.

Norbert Ciuccariello