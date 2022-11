Violento pestaggio a Terni: 42enne ucciso in strada a calci e pugni

Un banale litigio tra un uomo in bicicletta e un automobilista si è trasformato in un efferato omicidio. È quanto accaduto la notte scorsa a Terni, nel quartiere Borgo Bovio: un 42enne tunisino è stato ucciso in strada a suon di calci e pugni. Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di Terni.

Al momento l’esatta dinamica dell’incidente sembrerebbe abbastanza complicata. Secondo quanto appreso da alcuni media locali la lite iniziale sarebbe scaturita tra un altro straniero, in sella alla bici, e un italiano alla guida dell’auto. La discussione sarebbe poi degenerata in brevissimo a causa del coinvolgimento di altre persone accorse sul luogo dell’incidente, fra cui il tunisino e alcuni amici del ciclista.

Il 42enne infatti sarebbe passato dopo l’incidente e avrebbe preso le parti dell’automobilista, motivo per il quale il ciclista si sarebbe scagliato contro l’uomo provocandone la morte. Al pestaggio potrebbero aver partecipato anche altre persone. L’aggressore si è poi dato alla fuga sempre a bordo della propria bici. Ci sarebbe anche un altro ferito, ma fortunatamente non in pericolo di vita.