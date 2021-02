Finalmente per 13 Regioni da oggi si torna in Zona Gialla, vediamo allora cosa si può fare e cosa no e soprattutto quali sono le città che avranno regole più leggere da oggi 1 febbraio. Quasi tutta Italia cambia colore, restano fuori e in area arancione Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. La notizia certamente positiva é che finalmente nessuna Regione si trova più in zona rossa, anche se per tutti i residenti, siano essi in zona arancione o gialla, resta valido il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, per spostarsi in quegli orari resta necessaria l’autocertificazione e ci si può muovere solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

Fino al 15 febbraio però é vietato ogni spostamento in entrata o in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, restano valevoli le solite eccezioni su menzionate. Vediamo i dettagli di ciò che si potrà fare in zona gialla e che cosa cambia e cosa no per bar, ristoranti, negozi al dettaglio, musei, palestre, scuole. Una breve sintesi per orientarsi ci é stata fornita stamane da Elena Zeppola, Consigliere Circoscrizione 2 e Presidente di Quartiere Mirafiori Sud, e Alessandro Nucera, Coordinatore di IV Commissione e Vice Presidente della Circoscrizione 2, a cui siamo grati per questo bel prospetto.

Zona Gialla, Piemonte e altre 12 Regioni: cosa cambia da oggi 1 febbraio?

Le misure in vigore da lunedì 1 febbraio:

APERTURA RISTORANTI E BAR Apertura di Bar e Ristoranti alle ore 5 alle 18.

Per le consegne a domicilio non ci sono restrizioni

L’asporto è consentito fino alle ore 22 per i ristoranti

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 (Bar) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi

Resta consentita la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati

COMMERCIO

Aperti i negozi al dettaglio fino alle ore 21.

Aperti i centri estetici.

Aperti i mercati anche extra-alimentari.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie al loro interno.

Zona Gialla, coma cambia per gli spostamenti?

SPOSTAMENTI

Sì agli spostamenti all’interno delle propria regione .

. Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità

gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità Consentiti gli spostamenti , nell’ambito della stessa regione, per far visita a parenti e amici tra le ore 5 e le 22

, nell’ambito della stessa regione, per far visita a parenti e amici tra le ore 5 e le 22 Consentita la visita a parenti ed amici nel limite di due persone, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, solo all’interno della propria regione.

Zona gialla, da oggi 1 febbraio: cosa cambia per lo Sport e il tempo libero?

SPORT

Consentita l’attività sportiva o attività motoria anche presso aree attrezzate e parchi pubblici

Attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri sportivi e circoli sportivi, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, interdetto l’uso di spogliatoi interni.

presso centri sportivi e circoli sportivi, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, interdetto l’uso di spogliatoi interni. Restano chiuse piscine, palestre

Impianti sciistici chiusi

TEMPO LIBERO

Apertura di musei e mostre permanenti dal lunedì al venerd ì

ì Restano chiusi teatri, cinema, discoteche e sale da ballo

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento .

. Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie

Zona Gialla, cosa cambia per le scuole?

SCUOLE

Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie

Didattica in presenza per le scuole superiori al 50% . Previsti tavoli provinciali coordinati dai Prefetti per l’organizzazione di orari e trasporto pubblico

. Previsti tavoli provinciali coordinati dai Prefetti per l’organizzazione di orari e trasporto pubblico Trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale: coefficiente di riempimento non superiore al 50%

RESTA il Coprifuoco dalle 22 alle 5!