Anziana spara ai vicini dopo una lite: morto un uomo e ferita una donna

Una banale lite tra vicini si è trasformata in tragedia. È avvenuto a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove un’anziana quasta mattina, intorno alle 7:40, ha sparato contro i vicini di casa, marito e moglie, al culmine di una lite: l’uomo è morto poco dopo l’agguato, mentre la donna sarebbe in gravissime condizioni. Secondo le testimonianze di altri residenti nel condominio di via Brasside la donna avrebbe esploso cinque colpi di pistola.

Dopo l’allarme sul posto sono accorse in breve tempo tre ambulanze, un’auto medica e anche l’elisoccorso. I carabinieri di Treviglio stanno ricostruendo invece la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima sommaria ricostruzione l’anziana dopo aver sparato ai vicini sarebbe rientrata in casa, dove è stata trovata dai carabinieri che l’hanno sottoposta in stato di fermo.