Bonus collaboratori sportivi, pagamenti in arrivo: gli esclusi chiedono lumi

In questi giorni dovrebbero arrivare i primi pagamenti relativi ai bonus collaboratori sportivi, diverse persone sui social stanno aggiornando i ‘compagni di sventura’ al fine di confrontarsi sulle tempistiche degli accrediti, ricordiamo che per quanti avevano già ricevuto i precedenti bonus questo verrà accreditato in automatico.

Tra i tanti che beneficeranno dei ristori finalmente sbloccati con il decreto sostegno, vi sono anche alcuni che sono rimasti fuori dal beneficio senza comprenderne le ragioni ed è per questo che ci scrivono. Una di queste persone ci ha mandato un’email chiedendoci un chiarimento, missiva che qui vi riportiamo dopo averla posta all’attenzione sia di coloro che gestiscono il gruppo ‘Bonus collaboratori sportivi’ su Facebook quanto ad Andrea Liverani consigliere regionale dell’Emilia Romagna che si è sempre speso sul fronte riaperture delle palestre, avevamo anche avuto l’onore di intervistarlo, essendo egli stesso un istruttore spinning Real Ryder. Eccovi domanda che ci é stata posta dalla nostra lettrice e le prime considerazioni in merito all’esclusione.

Bonus collaboratori sportivi: emergono dubbi, ne ho diritto?

“Buongiorno,

Le scrivo per avere qualche risposta.

Mi presento: sono un insegnante di danza, una donna di 53 anni che da 30 insegna in una piccola scuola di danza in provincia di Cuneo. Finora questo lavoro mi ha permesso di sopravvivere e mi colmava di piccole soddisfazioni. Fino all’ anno scolastico 2019/2020 avevo un contratto presso una asd come dipendente ( 14 settembre- 14 giugno) e, vista la necessaria chiusura anticipata a marzo 2020, ho usufruito della cassa integrazione fino a giugno e della naspi ( circa 350€).

A settembre 2020 non mi viene rinnovato il solito contratto da dipendente ma un contratto come collaboratore sportivo. Il 3 novembre ho fatto richiesta a sport e salute per il ristoro. L’ 8 gennaio 2021 ho fatto l’ integrazione della domanda come mi ha richiesto sport e salute, il 18 gennaio mi viene risposto che la mia domanda è passata, ma ora mi viene detto che c’è una incongruenza Inps per cui.... Non vedo un euro dal 27 ottobre, ho un figlio di 10 anni, non ho mai rubato o chiesto soldi allo stato ingiustamente ma questa volta vi chiedo: PERCHÉ NON MI SPETTA IL RISTORO??? La prego mi dia una risposta. O mi permetta di lavorare”.

Bonus collaboratori sportivi: le risposte

Questa la risposta che abbiamo ottenuto dopo un confronto diretto con quanti si occupano quotidianamente della gestione della pagina social ‘Bonus Collaboratori sportivi’:

“Ho letto e resto sinceramente basito, almeno basandomi su ciò che mi hai inviato. La persona in questione sembra aver rispettato gli step e non ha accavallato le richieste ma si è attenuta alla sequenza temporale dei suoi contratti ed ai requisiti richiesti. Ne ho sentite molte di queste situazioni purtroppo ed il malessere mi mette davvero tristezza. Se non ha percepito altri compensi, stipendi e nessun altro ammortizzatore il bonus le spetterebbe perché diventerebbe l’unico sbocco. Non penso sia logico far altra domanda, forse complicherebbe piuttosto converrebbe far scrivere delle Pec a Sport e Salute ed INSP nell’immediato dal suo Patronato“

Ci siamo altresì confrontati con Andrea Liverani, Lega, consigliere regionale dell’Emilia Romagna, che dopo aver udito la questione, si è detto disponibile ad intercedere per la signora o quanto meno ad interfacciarsi con lei. Dunque in privato saremo ben lieti di dare alla Signora Maura il contatto telefonico del consigliere regionale che ringraziamo da subito per la solita disponibilità al confronto.

Nel mentre se qualcuno degli iscritti al gruppo sapesse già darci una risposta puntuale sulla possibile causa di esclusione mi scriva direttamente su messanger o all’email della redazione, grazie molte.