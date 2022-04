Campionato di calcio: oggi tante sfide salvezza

Oggi sabato 30 aprile il campionato italiano di calcio di serie A disputa la 35a giornata. Ad essere protagonista sarà la lotta salvezza a cominciare dal derby di Genova che sarà fondamentale per Sampdoria e Genoa. Punti pesantissimi sono quelli in palio a Cagliari con i rossoblù di Mazzarri che ospiteranno il tranquillo Verona, una squadra in salute che non regalerà nulla. Lo stesso farà lo Spezia che tra le mura amiche vuole aumentare il bottino in classifica obiettivo che si scontrerà con le ambizioni europee della Lazio di mister Sarri e del bomber Immobile

Infine il Napoli vorrà reagire al pesante tonfo di Empoli ricevendo al Maradona il Sassuolo avversario mai facile da affrontare.

Dunque un sabato che calcistico che è gustoso antipasto ad una domenica scoppiettante dove si cercano risposte alla lotta per lo scudetto, che pare ormai un affare tutto milanese.