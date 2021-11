Caso Eitan, mandato di cattura internazionale per il nonno Peleg

Intanto i nonni materni hanno chiesto ai giudici del Tribunale di Pavia la sospensione della nomina di Aya come tutrice legale del bambino

Sono due i mandati di cattura internazionali emessi dalla Procura di Pavia nei confronti di Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan Biran, e di Gabriel Abutbul Alon, 50enne residente ha Cipro che ha avuto un ruolo attivo nel rapimento dell’unico superstite della tragedia del Mottarone. Quest’ultimo è considerato l’autista alla guida dell’autovettura che ha prelevato il piccolo dalla casa di Travacò Siccomario, in cui viveva con la famiglia della zia affidataria Aya, e lo ha condotto insieme al nonno fino all’aeroporto di Lugano-Agno.

La notizia è stata diffusa questa matina da il Corriere della Sera e La provincia pavese. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dirette dal procuratore facente funzioni Mario Venditti ha svelato alcuni aspetti particolari del rapimento: sono state utilizzate tecniche paramilitari e di intelligence, ma soprattutto hanno avuto un ruolo fondamentale alcune complicità legate ai controlli ‘poco scrupolosi’ effettuati da parte delle autorità competenti al confine svizzero e dalla Polizia cantonale elvetica nei pressi dell’aeroporto.

Rapimento Eitan, fondamentale il ruolo dell’autista Gabriel Abutbul Alon

A questo proposito va sottolineato che Shmuel Peleg è un tenente colonello in pensione dell’ersercito israeliano, mentre Gabriel Abutbul Alon sembra essere legato ad ‘Academi‘, compagnia militare privata statunitense impiegata in Afghanistan e Iraq.

Un’altra circostanza che ha destato non pochi sospetti da parte degli investigatori in riferimento allo stesso Alon riguarda la sua partecipazione alla prima udienza italiana sul caso Eitan. Davanti ai giudici si era presentato come “legale israeliano” di Peleg e della moglie Esther Cohen, ma alla richiesta da parte dei giudici di presentare un documento ufficiale che attestasse la sua qualifica l’uomo aveva tergiversato. Successivamente è stato allontanato dall’aula e identificato.

Come procede la causa italiana

Intanto ieri davanti al Tribunale di Pavia i legali dei nonni materni hanno chiesto ai giudici un provvedimento d’urgenza che porti all’immediata sospensione della nomina di Aya come tutrice legale. Nomina stabilita dal Tribunale di Torino e poi confermata da un giudice a Pavia. La richiesta è che la zia venga rimossa dall’incarico e che questo sia affidato ad un pro-tutore già indicato, ossia un avvocato ‘terzo’ rispetto ai due rami familiari.

Gli stessi legali hanno inoltre chiesto che il fascicolo di Torino relativo alla nomina di Aya venga inviato ai pm torinesi per accertare eventuali profili di falsità. Stando ad alcune indiscrezioni viene contestata la nomina del medico che redigette il documento che diede il via alla procedura. I giudici si sono riservati di decidere e lo faranno nei prossimi giorni.