Coppa Italia: atto finale tra Inter e Juve

Roma. Finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Questa sera allo stadio Olimpico bianconeri e nerazzurri si incontrano per l’ennesima volta in questa lunga stagione per contendersi la coccarda tricolore.

La partita arriva in un periodo della stagione dove le squadre sono al limite delle forze e dove per i rispettivi allenatori hanno difficoltà a fornire grandi motivazioni alle loro squadre.

Tra Juve e Inter storica rivalità

Tra Juventus e Inter vi è sempre una forte rivalità e questo forse metterà un po’ di verve all’incontro, che in giornata è stato preceduto dalla visita del presidente dell’Inter Zhang al collega presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Le formazioni in campo

Il calcio d’inizio verrà dato alle 21. Le formazioni previste sono le seguenti:

Juventus : Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella , Brozovic, Calhanoglu, Perisic. Dzeko, Lautaro. La partita potrà essere seguita in diretta televisiva su Canale 5.