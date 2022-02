Covid, la Lega tenta il blitz anti green pass. Berlusconi: “Uscita graduale”

Questa mattina Matteo Salvini, ospite di Radio 24, assicura che non da parte della Lega non è in atto alcuna “guerriglia parlamentare” contro il governo. Il Parlamento, “se modifica in meglio qualche provvedimento uscito dal Consiglio dei ministri“, sta facendo solo il suo lavoro.

Il blitz della Lega contro il super green pass

Passano poche ore e in commissione Affari sociali della Camera, il Carroccio presenta un sub emendamento al decreto sulla lotta al Covid con cui si chiede di cancellare il super green pass al termine dello Stato di emergenza, fissato per il 31 marzo. Il governo esprime parere contrario e il voto viene per il momento rinviato. La Lega allora vota a favore di un’altra modifica simile presentata da Fratelli d’Italia, che però non passa. Il risultato è una frattura nella maggioranza: alla fine il subemendamento è stato respinto, ma la Lega ha votato con l’opposizione.

Berlusconi: “Dal 31 marzo uscita graduale dal green pass”

Ma l’insofferenza verso il green pass non appartiene solo alla Lega, sebbene per ora i dubbi non si sono tradotti in atti parlamentari. Anche Forza Italia non è convinta, ed è dovuto intervenire il presidente Silvio Berlusconi a fare chiarezza e bloccare eventuali fughe in avanti in Parlamento. Secondo il leader di Forza Italia “è arrivato anche in Italia il momento di rendere meno stringenti le norme per contrastare la diffusione del Covid“. “Siamo dunque al lavoro – aggiunge Berlusconi – per scrivere un piano di graduale dismissione del Green pass a partire dai contesti che, secondo gli esperti, risultano meno pericolosi per la salute pubblica, come le attività commerciali e di intrattenimento“. L’obiettivo è arrivare all’estate senza più limitazioni.

Silvio Berlusconi

Dubbi anche dal Movimento 5 stelle

Alcuni deputati e senatori del Movimento 5 stelle nelle scorse settimane avevano presentato un ordine del giorno per abolire il super green pass dal 31 marzo. Iniziativa subito sconfessata dal presidente Giuseppe Conte.