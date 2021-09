Delitto di Bardolino, emergono nuovi agghiaccianti dettagli

Si registra un’importante svolta sul delitto di Chiara Ugolini, la 27enne trovata senza vita domenica sera nel suo appartamento a Calmasino di Bardolino, nel Veronese. Secondo quanto scoperto oggi dagli investigatori la ragazza durante l’aggressione avrebbe avuto in bocca uno straccio imbevuto di candeggina o di una sostanza corrosiva simile. Un particolare che smonterebbe in parte quanto dichiarato da Emanuele Impellizzeri, vicino di casa accusato dell’omicidio.

Il 38enne, principale indiziato del delitto, immediatamente dopo l’accaduto aveva tentato la fuga in autostrada a bordo della sua moto. La polizia stradale è riuscita a rintracciarlo e bloccarlo all’altezza di Firenze. Portato in caserma ha confessato l’omicidio, ma ha raccontato di essere stato sorpreso sul balcone da Chiara mentre tentava di introdursi furtivamente in casa. Secondo quanto dichiarato da Impellizzari la vittima sarebbe morta a seguito di una caduta, provocata da una spinta dell’uomo.

L’ipotesi della caduta provocata da una spinta non convince gli inquirenti

L’ipotesi della caduta non risulta compatibile con quanto riscontrato sino ad oggi sul corpo di Chiara: non vi è alcun segno di contusione o colpo alla testa, nonostante la ragazza presentasse un’unica fuoriuscita di sangue dalla bocca. In un primo momento si ipotizzava che la caduta potesse essere plausibile con una possibile emorragia interna, la cui presenza verrà appurata nel corso dell’autopsia prevista domani all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Verona.

Chiara Ugolini si era laureata un’anno fa circa (Instagram)

Delitto di Bardolino: aggressione a sfondo sessuale o un altro movente?

Seconto quanto affermano fonti qualificate riportate dall’Ansa il 38enne al momento del fermo è stato trovato con evidenti graffi al collo e al volto, segni che farebbero supporre possa esserci stata una violenta colluttazione. L’ipotesi è che Chiara Ugolini durante l’aggressione si sarebbe difesa, per questo motivo tra i moventi del delitto gli investigatori non escludono l’ipotesi di un’aggressione a sfondo sessuale che il 38enne avrebbe messo in atto quando si è trovato davanti la ragazza, che ha reagito cercando di difendersi.

Il presunto assassino, che lavorava in una carrozzeria, era già noto alle forze dell’ordine: stava scontando con l’affidamento in prova ai servizi sociali una condanna per due rapine risalenti al 2006.

Oltre all’ipotesi dell’aggressione sessuale alcuni media hanno riportato la notizia che un’altra pista seguita dagli investigatori sarebbe quella della vendetta. Chiara si sarebbe intromessa qualche giorno prima in una lite tra Impellizzieri e la compagna. Circostanza che non sarebbe andata giù al vicino di casa.

Il fidanzato di Chiara: “Ti porterò sempre con me”

Qualche ora fa il fidanzato di Chiara, Daniel Bongiovanni, ha pubblicato su Instagram un commovente post dedicato alla sua amata scomparsa tragicamente: “Tu sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere. Abbiamo passato mille avventure, ma era solo l’inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso. Ma non ti preoccupare amore mio, ti porterò per sempre con me, dentro al mio cuore. Gireremo tutto il mondo insieme e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai“.