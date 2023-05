Derby d’Europa, l’Inter si aggiudica con merito il primo atto

L’Inter si aggiudica il primo atto della semifinale di Champions League battendo per 2-0 il Milan. Con questo risultato i nerazzurri diventano i favoriti per la conquista della finale di Istanbul che assegnerà a giugno la “Coppa delle Grandi Orecchie”

Il successo dell’Inter è netto e meritato per quanto ha fatto sul campo, soprattutto nel primo tempo, quando ha messo al sicuro il risultato con l’uno-due in tre minuti nei primi minuti della partita. Per tutta la prima frazione il Milan non ha saputo reagire; anzi sono stati i nerazzurri a sfiorare la terza segnatura.

Nella ripresa mister Pioli ha dato la scossa ai suoi: così il Milan ha assunto il comando del gioco, che però raramente ha trovato sbocchi nell’area avversaria, anche per l’evanescenza del suo attacco, orfano di Leao e per l’abulia di Giroud, in serata negativa. Poco efficaci sia Saelemmaeker (sostituito dopo un’ora da Origi) che Messias, entrato nel primo tempo a rimpiazzare Bennacer, infortunato. L’Inter ha controllato con tranquillità e si è affidato ad un gioco di rimessa e ad alcune ripartenze di Lautaro prima e di Lukaku, che si è mostrato sulla strada del pieno recupero.

Al di là di un paio di brividi per i due portieri, non vi sono state grandi occasioni da rete nella seconda frazione, dove il pericolo maggiore per l’Inter è stato un palo scheggiato da Tonali verso l’ora di gioco.

Un risultato il 2-0, che favorisce certamente l’Inter, ma lascia ancora una finestra aperta al Milan, che dovrà però giocare una partita molto più incisiva di quella di questa sera e soprattutto sperare di recuperare Leao, che è veramente l’uomo in più di questa formazione.

Solo Inter in campo nel primo tempo: 2-0

Netta supremazia nel gioco e nel risultato dei nerazzurri che hanno concluso il primo tempo in vantaggio per 2 a 0 nella partita di andata della semifinale di Champions League, che si gioca allo stadio Meazza, di fronte ad una tifoseria calorosa, ma corretta. Come corretto è il comportamento in campo delle due formazioni

L’Inter è andata in vantaggio dopo 8′ con una rete di Dzeko che segna su azione di calcio d’angolo. All’ 11 Mkhitaryan raddoppia con un preciso inserimento centrale.

Il Milan ha cercato di reagire senza rendersi mai pericoloso. Anzi è stato l’Inter ad andare vicino al terzo goal, soprattutto alla mezz’ora quando ha reclamato un rigore per dubbio intervento su Lautaro lanciato a rete.

Nel secondo tempo il Milan dovrà cambiare ritmo e impostazione se vorrà tentare di riaprire una partita che sembra indirizzata a favore dei nerazzurri e non rendere co