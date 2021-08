Dieta post vacanza per tornare in forma senza troppa fatica

Che stress la dieta dopo le ferie. Infatti le vacanze, anche solo intese come stacco dalla solita routine, significano relax ed anche per i più disciplinati a tavola il ritorno alla normalità vuol dire fare i conti con qualche chilo di troppo. La bilancia ha dato il proprio responso ed ora è necessario correre ai ripari.

Nessun problema, l’errore più grande è buttarsi a capofitto verso digiuni o diete con esclusioni di macroalimenti, ad esempio eliminare completamente i carboidrati, con il risultato di un dimagrimento immediato ma fittizio. Significa che la prima volta in cui ci si lascia di nuovo andare, fosse solo per un drink di troppo o una pizza ci si ritrova sulla bilancia con un aumento sconsiderato di peso.

Falso dimagrimento

È il rischio più frequente; questo succede perché ciò che perdiamo sono soprattutto liquidi ed è perfettamente inutile gioire dopo essere andati a correre perchè sulla bilancia si vede un calo di qualche etto.

Il rapporto col cibo è molto differente e complesso da individuo ad individuo. Per una dieta importante è necessario farsi seguire da un medico dietologo o nutrizionista. Per il resto basta seguire semplici regole ed essere sinceri soprattutto con se stessi per poter ottenere risultati sorprendenti anche dopo l’accumulo di qualche chilo in questi mesi estivi.

Fare sempre colazione è una delle regole fondamentali per una dieta equilibrata (Pexels)

Le 10 regole da seguire per una dieta equilibrata

Mai saltare la prima colazione anche se non si è abituati risulta il pasto principale della giornata ed è importantissimo per ottenere l’energia migliore ed il senso di sazietà necessario a non desiderare in continuazione altro cibo;

anche se non si è abituati risulta il pasto principale della giornata ed è importantissimo per ottenere l’energia migliore ed il senso di sazietà necessario a non desiderare in continuazione altro cibo; Fare 5 piccoli pasti al giorno ogni 3/4 ore per tenere in moto il metabolismo, basta che ogni pasto sia nutriente e contenga poche calorie;

per tenere in moto il metabolismo, basta che ogni pasto sia nutriente e contenga poche calorie; Eliminare cibi grassi come dolci preconfezionati, salumi, piatti troppo conditi ;

; Bere un litro e mezzo, due litri di acqua al giorno : l’acqua depura e drena oltre a dare un senso di sazietà anche se momentaneo;

: l’acqua depura e drena oltre a dare un senso di sazietà anche se momentaneo; Consumare cibi ricchi di probiotici come yogurt, fermenti lattici, kefir ;

; Variare molto sui cibi perché non c’è nulla di più triste che trovarsi davanti gli stessi alimenti per troppi giorni. Abbiamo la fortuna di vivere in Italia, dove la dieta mediterranea offre tanti alimenti sani e gustosi con poche calorie;

perché non c’è nulla di più triste che trovarsi davanti gli stessi alimenti per troppi giorni. Abbiamo la fortuna di vivere in Italia, dove la dieta mediterranea offre tanti alimenti sani e gustosi con poche calorie; Attenzione a ciò che bevete : è ancora un po’ presto per le tisane ma non eccedete con succhi di frutta che nascondono zuccheri, sempre meglio centrifughe o estratti di frutta e verdura; inutile dire che drink ed alcolici non sono i migliori alleati della dieta.

: è ancora un po’ presto per le tisane ma non eccedete con succhi di frutta che nascondono zuccheri, sempre meglio centrifughe o estratti di frutta e verdura; inutile dire che drink ed alcolici non sono i migliori alleati della dieta. Mangiare frutta, verdura e legumi dona un senso di sazietà che aiuta; prediligere sempre la frutta di stagione che in questo periodo viene incontro con fichi, ricchi di potassio e magnesio, importanti contro la stanchezza, l’uva è ricca di vitamina A e B1, stimola il lavoro del fegato e combatte l’anemia. Mele e pere contrastano stress, stanchezza e saziano con poche calorie.

dona un senso di sazietà che aiuta; prediligere sempre la frutta di stagione che in questo periodo viene incontro con fichi, ricchi di potassio e magnesio, importanti contro la stanchezza, l’uva è ricca di vitamina A e B1, stimola il lavoro del fegato e combatte l’anemia. Mele e pere contrastano stress, stanchezza e saziano con poche calorie. Fare attività fisica almeno 3 volte a settimana ; può essere d’aiuto eliminare l’uso degli ascensori e fare le scale a piedi, utilizzare mezzi pubblici o bicicletta soprattutto se si vive in piccole realtà e parcheggiare l’auto un poco più lontano, giusto per fare qualche metro a piedi;

; può essere d’aiuto eliminare l’uso degli ascensori e fare le scale a piedi, utilizzare mezzi pubblici o bicicletta soprattutto se si vive in piccole realtà e parcheggiare l’auto un poco più lontano, giusto per fare qualche metro a piedi; Attenzione alle porzioni, a volte basta semplicemente diminuire la quantità di cibo magari utilizzando piatti più piccoli per avere l’effetto di abbondanza.

Alcuni piccoli trucchi per affrontare al meglio la dieta

In realtà ci sono altri piccoli e strambi trucchi che si possono seguire per affrontare al meglio la dieta e continuarla senza cedimenti, due dei quali faranno sorridere ma funzionano perfettamente. Il primo è soprattutto indicato per chi vive da solo: mangiare nudi davanti ad uno specchio; oppure prima di mettersi a tavola con la famiglia si può fare questa operazione prima di rivestirsi ed affrontare il pasto. Il secondo trucco è di lavarsi bene i denti appena terminato il pasto, possibilmente prima di addentare il dolce o il gelato. In questo modo eviteremo di introdurre altro cibo e rovinare la freschezza della nostra bocca.

Sono tutti piccoli accorgimenti che si possono seguire senza fatica per ottenere risultati assicurati ed una forma fisica tonica, perfetta per la nuova stagione.