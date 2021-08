Firenze: ancora una morte in monopattino

Nel capoluogo toscano di nuovo in incidente in monopattino dove perde la vita un giovane di 27 anni nell'impatto con uno scooter

Un terribile incidente è successo la notte del 10 agosto, poco dopo le 2 in uno dei viali di circonvallazione di Firenze, in Viale Don Minzoni all’incrocio con via Pascoli. La vittima è un giovane ragazzo di 27 anni, Fahim Rahman originario dello Sri Lanka che viaggiava con il tanto discusso monopattino.

La dinamica dell’incidente

Nella zona sono presenti le telecamere e le immagini saranno utilizzate per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma dalle prime ricostruzioni, ancora al vaglio della polizia municipale, emerge che il 27enne transitava a bordo del suo monopattino ed è stato improvvisamente colpito da uno scooter di grossa cilindrata che proveniva alla sua destra, da Via Masaccio. Dopo l’impatto il ragazzo è sbalzato dal monopattino cadendo sul marciapiede. Ogni tentativo di rianimalo è stato inutile, il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze del 118, i vigili e la polizia.

Sullo scooter viaggiava una coppia un uomo e una donna, pare che conducesse l’uomo e dopo l’impatto sono anch’essi caduti a terra trascinandosi per il terra per una decina di metri. Sono stati entrambi portati all’ospedale di Careggi in codice rosso per traumi.

Il commento alla vicenda del sindaco Nardella

Il sindaco di Firenze si è sentito in dovere di commentare la triste vicenda “Le norme attuali sono assolutamente insufficienti e inadeguate” ha affermato il primo cittadino che ha promosso una raccolta di firme per avere più normative e sicurezza in tema monopattini e ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di mollare la battaglia su questo tema “In gioco ci sono le vite di tante persone, soprattutto giovani” ha concluso Dario Nardella.