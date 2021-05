Green Pass per viaggiare ‘liberamente’ e coprifuoco: A che punto siamo?

Dal 16 maggio sarà operativo il ‘National green pass’ o certificato verde nazionale, lo scopo per cui è stato ideato dal Governo italiano in attesa del pass europeo è quello di permettere ai cittadini di viaggiare ‘liberamente’ nel nostro Paese.

La parola ‘liberamente’ ha del paradossale, mi rendo conto, perché sebbene il pass abbia in sé finalità nobili, ossia rilanciare il turismo, questa modalità non è affatto vissuta bene dai cittadini che ritengono sia assolutamente lesiva della privacy ed invocano diversi diritti della costituzione a partire da quello delle libertà personale a quello che consente di viaggiare liberamente nel proprio territorio, vi riporteremo altresì l’affermazione di Roberta S. iscritta al gruppo ‘IOAPRO’. Nel mentre molti stanno facendo pressing, in primis la Lega, affinché il coprifuoco venga esteso o abolito del tutto. Garavaglia, ministro del Turismo, si dice ottimista sull’estensione dello stesso. I dettagli:

National green pass, al via dal 16 maggio, come viene vissuto dai cittadini?

Sebbene, come dicevamo in incipit, sia stato pensato per rilanciare anzitutto il turismo e attrarre così dall’estero i viaggiatori, per molti, e su questo pare concordare lo stesso garante della privacy è chiedere un po’ troppo ai cittadini.

Per Garavaglia, ministro del Turismo, invece la prossima stagione sarà proprio salvata grazie al pass vaccinale, queste le sue parole: “Per ragioni diverse, che conosciamo tutti, il piano di vaccinazione ha subito rallentamenti rispetto agli obbiettivi iniziali. Comunque, le vacanze estive verranno salvate dal lasciapassare, che permetterà di muoversi verso i luoghi di villeggiatura“.

Mentre riportiamo il parere di Roberta iscritta al gruppo Facebook ‘Io apro’ che accomuna quello di molti e che dice: “Servirà per spostarsi liberamente tra le regioni”????? Ma questi lo sanno che esiste una Costituzione???? Siamo già liberi di circolare Non ci devono concedere proprio niente!!!

Art. 16 Costituzione: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”

Art. 45 Carta dei diritti fondamentali europea: “Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”

Poi nei confronti degli italiani, che a detta di Roberta sono facilmente influenzabili, dice ironicamente: “Mi raccomando italiani, correte tutti a farvi il green pass Non sia mai che poi non potete andare in ferie”.

Coprifuoco, verrà esteso oltre le 22?

Vi è anche un’altra questione che desta dibattito ed è quella concernente il coprifuoco, i ristoranti, già penalizzati dal poter servire solo all’aperto sia a pranzo che a cena, chiedono almeno che il coprifuoco venga esteso, perché è pressoché impossibile servire una cena e riuscire a rientrare a casa entro le 22. In fondo dicono, basiti, cosa cambia tra le 22 o le 24? Il virus ha una carica virale maggiore tra le persone che consumano al medesimo tavolo dopo le 22 rispetto alle 21?

Massimo Garavaglia, al termine del G20 dice: “L’importante al momento è aiutare le imprese a riprendere a fatturare più che dare sostegni“, poi aggiunge: “Per quanto riguarda il coprifuoco è già stato ribadito che c’è l’intenzione di rivedere le misure sulla base dell’andamento dei contagi. Io sono ragionevolmente fiducioso che la misura in tempi brevi possa essere rivista favorevolmente”.

Voi cosa ne pensate al riguardo del coprifuoco e del pass vaccinale? Fatecelo sapere.