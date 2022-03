Guerra Ucraina, quasi 60 mila i profughi arrivati in Italia

Gli ultimi dati del Viminale sui profughi nel giorno in cui Draghi visita l'hub della Protezione civile di Palmanova

Sono quasi 60 mila i profughi dall’Ucraina giunti in Italia dall’inizio della guerra. Lo riferisce il ministero dell’Interno nel suo bollettino quotidiano. Più della metà è costituito da donne. Oltre 23 mila i minori.

Draghi a Palmanova

E proprio di accoglienza ai profughi si è occupato oggi il presidente del Consiglio. Mario Draghi si è infatti recato in visita alla sede della Protezione civile di Palmanova, in Friuli Venezia Giulia. Dall’hub in provincia di Udine sono partiti oggi 4 tir di aiuti umanitari diretti verso la Polonia.

“Il sostegno non mancherà”

“Questa visita alla protezione civile è fonte di conforto“, ha esordito il premier parlando con i giornalisti. “Abbiamo reagito a tutte le emergenze di questi ultimi due anni integrando le decisioni del Governo con quelle di Regioni e Comuni“, ha detto Draghi facendo riferimento alla pandemia. “Questa alleanza istituzionale è un patrimonio che non dobbiamo dimenticare“. Draghi poi ha assicurato: “Il sostegno all’accoglienza non mancherà“, perché il Governo ha deciso “di ascoltare gli italiani: la loro disponibilità, il loro entusiasmo, la loro accoglienza. Di ascoltare la loro bontà“.

Oltre 3 milioni gli ucraini arrivati nella Ue

Draghi sa che arriveranno ancora “chissà quanti altri profughi“. Gli ultimi numeri forniti da Kiev sono da esodo biblico. Si parla di oltre 3 milioni di persone arrivate nell’Unione europea, di cui 2 milioni in Polonia, e di 11-12 milioni di sfollati interni, persone costrette a lasciare le proprie città e a rifugiarsi in altre aree dell’Ucraina.