Il conto alla rovescia è terminato: iniziano ufficialmente le Olimpiadi

Con un ritardo di 365 giorni sono ufficialmente iniziate le Olimpiadi di Tokyo 2020 con una cerimonia di apertura durata quasi quattro ore , nella quale non sono mancate emozioni e divertimento. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, il tempo sembrava essersi fermato in attesa che arrivasse questo giorno: 23/07/2021, l’inizio della XXXIIesima edizione dei Giochi olimpici.

Finalmente l’attesa è terminata e lo Stadio Nazionale di Tokyo è tornato ad ospitare le Olimpiadi dopo quelle del 1964. Questa cerimonia di apertura ce la si aspettava totalmente diversa, ma nonostante tutto, non sono mancate le emozioni e i messaggi di solidarietà legati al periodo che stiamo vivendo.

Alle ore 20:00 giapponesi, 13 italiane, è iniziato il conto alla rovescia in cui sono stati mostrati alcuni video delle precedenti edizioni dei giochi estivi, seguiti da immagini delle piazze e strade deserte di tutto il mondo, durante la pandemia.

Pochissimo il pubblico presente, la maggior parte erano i delegati dei vari paesi e nazioni in gara, i quali hanno assistito agli spettacolari fuochi d’artificio e ad una coreografia dove venivano emulati gli allenamenti in solitaria degli atleti, proprio durante il lockdown.

Fra i presenti anche l’imperatore Naruhito che ha aperto i giochi, proprio come aveva fatto suo nonno quasi 60 anni fa. Dopo il consueto alzabandiera, attori e ballerini hanno interpretato carpentieri e artigiani che lavorando il legno attraverso pialla e martello, come gli avi del 1964, hanno dato vita ai cinque cerchi olimpici.

In un’alternanza fra sport e spettacolo, hanno fatto il loro ingresso le 204 nazioni, per un totale di 206 delegazioni, di cui fanno parte il Team Olimpico dei Rifugiati e gli atleti del Comitato Olimpico Internazionale.

Fratelli e Sorelle d’Italia, l’Italia chiamò

Quest’anno l’Italia si presenta a Tokyo 2020 con la spedizione azzurra più ricca di sempre: sono 384 gli atleti che gareggeranno nelle varie discipline; il numero più alto raggiunto dalla nostra nazione ad un’Olimpiade. Le aspettative sono tante visto che l’obiettivo minimo è quello di superare le 28 medaglie di Rio 2016, ma nel cuore e nella testa il desiderio è quello di raggiungere il record di 36 medaglie conquistate rispettivamente a Los Angeles nel 1984 e a Roma nel 1960.

L’Italia ha sfilato come 18esimo paese, guidata da due portabandiera d’eccellenza: l’oro olimpico nel trap femminile a Londra 2012, Jessica Rossi e il ciclista su pista Elia Viviani.

“Non vedo l’ora: sfilare con la bandiera è più emozionante dell’Olimpiade vinta, ma farlo in un’occasione così dà emozioni ancora più forti”, queste le parole della campionessa alla vigilia della cerimonia di apertura.

L’Italia alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Twitter)

I giuramenti e l’accensione del braciere olimpico

Dopo la sfilata dei vari paesi in gara, the show must go on e pertanto non sono mancati momenti divertenti e toccanti, come il video in cui cinque cantanti, rappresentanti i cinque continenti, hanno intonato ‘Imagine‘ di John Lennon.

Non potevano mancare i discorsi di Yoshiro Mori, Presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi e paralimpiadi, e di Thomas Bach, Presidente del CIO, i quali hanno definito queste evento come un momento di speranza.

L’emozione della nostra Paola Egonu nel portare la bandiera olimpica, insieme agli altri atleti, si smorza quando fa il suo ingresso allo stadio. Nei giorni passati infatti era rimasta senza parole alla notizia: “Rappresentare tutti gli Atleti e le Atlete del mondo è una responsabilità ed un orgoglio immenso, sono onorata e grata per questa opportunità”, aveva scritto su Instagram la pallavolista azzurra.

Sport e spettacolo poi si sono uniti ancora una volta in una coreografia che attraverso dei pittogrammi umani, hanno raffigurato tutti gli sport presenti in questa edizione.

Dopo questa rappresentazione scenografica, viene mostrato un video del viaggio compiuto dalla torcia olimpica, fino al suo ingresso nello Stadio Nazionale, dove sulle note del Bolero di Ravel, viene consegnata e passata nelle mani di vari atleti, fino ad arrivare in quelle di Naomi Ōsaka che accendendo il braciere olimpico ha dato il via alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Simona Rovero