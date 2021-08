Incendio a Milano: nessuna vittima e non si temono crolli

Un grosso incendio ha distrutto il palazzo di via Antonini. Le fiamme hanno devastato l'edificio ma fortunatamente non ci sono vittime o dispersi

Milano, un grosso incendio ha praticamente distrutto il numero 32 e 34 di un palazzo di 18 piani (considerando i due piani interrati) in via Antonini, abitato da 70 famiglie. Presenti al momento dell’incendio solo 30 persone. Nel palazzo vive anche Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019.

Lo spegnimento è ancora in corso ma tranquillizza il fatto che l’edificio non rischi il crollo. I vigili del fuoco di Milano fanno sapere che non è stata intaccata la struttura portante, si è bruciato il rivestimento ma non c’è pericolo che crolli.

Strana dinamica dell’incendio

Le fiamme sono partite dall’interno di un appartamento al quindicesimo piano. Il primo ad accorgersene un ragazzo che sento l’odore di bruciato ed è corso ad avvisare gli altri inquilini e a dare l’allarme.

Il tempo di uscire dal palazzo che il rivestimento esterno della facciata era già avvolto dalle fiamme, come se si fosse gettata della benzina. Le fiamme sono prima salite verso l’alto, poi sono scese in modo innaturale verso il basso. In poco meno di un quarto d’ora l’edificio è diventato una torcia visibile in tutta la provincia di Milano, e sotto, sulle auto parcheggiate, sulle aiuole e nei cortili delle case vicine, cadevano vetrate, cemento e pezzi di rivestimento incandescenti come sotto l’eruzione di un vulcano.

L’impianto antincendio è servito a poco, le autoscale arrivavano al decimo piano, i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare negli appartamenti di tutti gli inquilini solo a notte fonda. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala che si è complimentato con i vigili del fuoco per il lavoro svolto. “Ho visto dei vigili del fuoco con le mani ustionate, stanno svolgendo un encomiabile lavoro, come sempre» ha commentato il sindaco.