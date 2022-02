Incendio su un traghetto italiano a largo di Corfù: tutti salvi

Il vasto incendio si sarebbe sviluppato nella stiva dell'imbarcazione. Tutti i 237 passeggeri e i 51 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo

All’alba di questa mattina, venerdì 18 febbraio 2022, è scoppiato un’incendio a bordo di un traghetto di linea italiana, ‘Euroferry Olympia‘ della Grimaldi Line, in viaggio dalla Grecia verso l’Italia. A bordo della nave, salpata da Igoumenitsa e diretta a Brindisi, erano presenti 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio: fortunatamente sono stati tratti tutti in salvo.

L’incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania, a circa 9 miglia dalla costa, in area Sar (ricerca e soccorso) greca. Sul posto le autorità greche hanno inviato tre motovedette e tre rimorchiatori della Guardia costiera greca. L’Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire la situazione. Al momento sono ancora ignote le cause dell’incendio, ma secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero divampate da una delle stive della nave, che trasportava prevalentemente Tir e i loro autisti.

L’equipaggio inizialmente ha tentato di spegnere l’incendio con gli estintori a bordo ma, vista l’impossibilità di riuscirci, il comandante intorno alle 4:30 è stato costretto a dare l’ordine di evacuazione della nave. Tutti le 288 persone a bordo sono state tutte messe in salvo con le scialuppe di salvataggio e quindi raccolte dai mezzi di soccorso greci e italiani. Attualmente 242 passeggeri si trovano a bordo della motovedetta della Guardia di finanza, la ‘Montesperone‘, L’unità delle Fiamme Gialle si trovava in quel tratto di mare perché stava rimorchiando un’altra motovedetta della Gdf che aveva avuto un’avaria.

Dal comando generale della Guardia di Finanza fanno sapere che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco si sono complimentati con il Comandante Generale della Guardia di Finanza Generale Giuseppe Zafarana per il

salvataggio dei passeggeri della Euroferry Olympia operato dall’equipaggio del pattugliatore delle Fiamme Gialle.