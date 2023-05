Inter Milan derby d’Europa per un posto in finale

Oggi è il giorno di Inter-Milan, che si affrontano nel derby d’Europa che designerà la finalista della Champions League, che si disputerà a Istanbul contro la vincente di Real Madrid – Manchester City, che ieri hanno pareggiato la partita di andata. E’ da molto tempo che non si disputa una semifinale della massima competizione continentale tra due squadre italiane: quindi l’evento assume un valore storico oltreché sportivo.

Quella di questa sera, inizio alle ore 21, allo stadio Meazza è il primo round di una partita che deciderà il destino delle due squadre la prossima settimana. L’attesa è forte tra le società e i giocatori, ed è spasmodica tra le tifoserie per la nota rivalità.

Dunque sarà un Meazza vestito a festa quello che farà da cornice alla stracittadina, che per entrambe le formazioni è la più importante della stagione, anche se entrambe sono ancora in lotta per un posto tra le prime quattro in campionato. Pur se nerazzurri e rossoneri si conoscono alla perfezione, gli allenatori stanno studiano le mosse da compiere e le scelte da fare su chi mandare in campo al fischio d’inizio della terna spagnola che dirigerà l’incontro. I rossoneri non possono schierare Leao; che dopo aver provato sino all’ultimo il recupero ha dovuto arrendersi a vedere la partita da spettatore.

Probabili formazioni

INTER: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Lautaro, Dzeko.

MILAN: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Krunic, Tonali, Diaz, Bennacer, Giroud, Saelemaekers.